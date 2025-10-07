U Brna vznikne první AI datové centrum, MasterDC je postaví do roka
Brno, 13. října 2025 – V Kanicích u Brna vznikne nové specializované datové centrum pro umělou inteligenci. Inovativní centrum vznikne ve vojenském areálu, jehož součástí jsou i telekomunikační protiatomové kryty. Lokalita je tak unikátní především úrovní zabezpečení. Společnost plánuje rekonstruovat již existující objekty. Díky tomu investor, společnost MasterDC, dokončí AI datové centrum jako první v ČR. Do provozu bude uvedeno už na podzim roku 2026.
V Brně se v listopadu začne pracovat na specializovaném datovém centru, které má podpořit AI na Moravě i v celé ČR. Oznámili to zástupci investora, společnosti MasterDC, na veletrhu Innovation Week. Centrum vznikne rekonstrukcí existujícího areálu v Kanicích u Brna. Sloužit prvním zájemcům bude již za rok.
„Vybudování výkonného AI datacentra by trvalo roky. Díky našemu vlastnictví areálu v Kanicích ho můžeme spustit v řádu měsíců. Pro expanzi v tomto místě jsme se rozhodli na základě klíčových parametrů lokality. Těmi jsou bezpečnost a šetrnost výstavby s minimálními zásahy do lokality,“ popisuje Karel Diviš, obchodní ředitel společnosti MasterDC, která centrum staví.
AI datacentrum spojí ČR se Silicon Europe
AI Datové centrum získalo logistickou nefinanční podporu MPO, Jihomoravského kraje a města Brna, projekt může přinést do regionu zásadní inovace a nové pracovní příležitosti.
Nové centrum má posílit znalostní a inovační základnu regionu, kompetence České republiky v oblasti AI.
„Czech National Semiconductor Cluster podporuje novou kompetenci, kterou reprezentuje záměr MasterDC, neboť může pomoci nejen našim akademickým, ale také průmyslovým členům ve vývoji a výzkumu nových technologií a návrhu čipů,“ říká Stanislav Černý, prezident Czech National Semiconductor Cluster.
Kapacita bude růst s poptávkou po službách
Výkon bude sloužit mimo jiné univerzitám i průmyslu a umožní náročné výpočty od návrhu čipů, přes kvantové modelování až po tréninky a inference AI modelů. Poptávka po této kapacitě na trhu už dnes existuje a bude dále růst; kapacita centra poroste po etapách podle potřeb uživatelů.
V areálu i mimo něj vznikne i fotovoltaická elektrárna, která bude zajišťovat energii pro datové centrum. V prvotní fázi nabídne centrum výkon 4 MW. Celkový příkon lokality MasterDC je plánován až na kapacitu 25 MW. K dispozici bude v první fázi necelá stovka rackových stání.
„Naším cílem není bezhlavě investovat do rozsáhlé infrastruktury, ale postupně a na základě reálné poptávky rozvíjet datové služby typu výstavby privátních AI cloudů, kolokace pro AI nebo pronájmu GPU serverů,“ uvádí Diviš.
Technologické parametry:
- Celková rozloha areálu: 26 000 m2
- Užitná plocha prvního datacentra: 1000 m2
- Počáteční kapacita energocentra: 4 MW
- Počáteční počet racků: 80-100
- Chlazení: vodní chlazení až 120 kW na rack
- Fotovoltaická elektrárna: 5 MWp jako zdroj obnovitelné energie
- Očekávané PUE 1,2
Foto: MasterDC
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Veletrhy, konference a semináře
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31