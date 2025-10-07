Exteriérová výstava přiblíží to, jak umělá inteligence mění svět
Brno, 26. září 2025 - Umělá inteligence je velmi často diskutované téma, její možnosti však málokdo z nás dokáže využít a (d)ocenit. Internet je zahlcen informacemi o technologiích, a přesto si značná část společnosti neuvědomuje jejich vliv na svůj život nebo s nimi pracuje jen s povrchní znalostí. Právě proto autoři zvolili výraznou podobu výstavy – velkoformátové panely s vlastním osvětlovacím systémem napájeným solárními panely, které jsou přístupné 24 hodin denně a zdarma. Expozici, kterou tvoří 40 témat, je možné zhlédnout od 1. do 19. října 2025 na piazzettě u Janáčkova divadla v Brně.
Cílem této inspirativní výstavy je nejen informovat, ale také vybídnout k zamyšlení nad rolí člověka v rozvoji a využívání umělé inteligence. Jakým směrem se budou naše civilizace ubírat? Jaké příležitosti a rizika přináší svět, kde stroje stále častěji rozhodují místo lidí? I na tyto otázky se výstava snaží odpovědět.
„Nemám nejmenší pochyby o tom, že AI znamená již v současné době obrovskou výzvu naší civilizace. AI je schopná nám pomoci vyřešit řadu problémů, stejně jako mnohé způsobit či prohloubit. Nemálo povolání během krátké doby bude nahrazeno a zvítězí ten, kdo bude schopen změně nové reality porozumět, chápat svět v nových kontextech, formulovat správné otázky a zajistit dostatek energie, které AI v nebývalé míře vyžaduje. A moc nám přeji, abychom patřili právě my k vítězům,“ odpovídá na tuto otázku prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., kurátor výstavy.
Jsem přesvědčený, že příchod umělé inteligence je počátkem nové éry dějin lidstva. Tak jako industrializace přetvořila svět ve stoletích minulých a digitalizace změnila naše životy na přelomu tisíciletí, umělá inteligence dnes otevírá dveře k další naprosto významné transformaci naší společnosti. Je to éra, která slibuje nebývalý pokrok ve vědě, průmyslu i každodenním lidském životě, ale zároveň přináší nové výzvy k zamyšlení se například nad tím, jak technologiím v našich životech správně nastavit hranice, aby sloužily ony nám, ne my jim,“ zdůrazňuje Lukáš Vlček, DiS., ministr průmyslu a obchodu, který poskytl záštitu nad touto výstavou.
„Možnosti umělé inteligence skokově rostou. A zásadně se zrychluje její schopnost reakce na získaná data i přesnost, jak ukázaly povodně ze září 2024. Když data upozornila na riziko extrémních povodní, získali jsme dost času na to, abychom dokázali zachytit a zpomalit povodňovou vlnu na velké části území. AI už dnes pomáhá při optimalizaci řady procesů, které ovlivňují životní prostředí. Od veřejné dopravy přes svoz odpadů až po spotřebu energií nebo řízení obnovitelných zdrojů energie,“ dodává Mgr. Petr Hladík, ministr životního prostředí, také on dal výstavě svou záštitu.
Ing. Daniel Beneš, generální ředitel Skupiny ČEZ, která je generálním partnerem výstavy, říká: „Umělá inteligence je jedním z fenoménů naší doby, který výrazně proniká do všech odvětví včetně energetiky. Ve Skupině ČEZ nám nasazování umělé inteligence pomáhá v široké paletě disciplín, od zvyšování bezpečnosti energetických provozů v čele s těmi jadernými až po zkvalitňování a zrychlování zákaznické obsluhy. Bereme tedy AI jednoznačně jako příležitost jak zefektivnit naše procesy, ale současně v klíčových otázkách nechat poslední slovo člověku.“
Ing. Martin Durčák, předseda představenstva společnosti ČEPS, a. s., která je partnerem výstavy, se zmiňuje především o nové éře energetiky. „Energetika a umělá inteligence mají jedno společné – analyzují předchozí události, jevy a skutečnosti, aby se z nich poučily a dokázaly řešit úkoly přítomnosti i predikovat budoucnost. Neobejdou se proto bez zpracovávání a vyhodnocování obrovského množství dat. Pokud jde o rozdíl mezi nimi, jsem přesvědčen, že AI by měla plnit roli cenného pomocníka, ale rozhodovací pravomoci u důležitých rozhodnutí v energetice by měly zůstat lidem.“
„V našem think tanku pracuje řada osobností a expertů, kterých si vážím. Založila jsem ho proto, že mi leží na srdci budoucnost naší země. Zkoumáme hlavně české ženy, muže a děti, a také AI. Důvod? Věříme v potenciál Česka, trápí nás ale, že není využitý a že tím přicházíme o stovky miliard korun. Rozhodli jsme se bojovat špičkovými daty, rozsáhlými průzkumy a bezkonkurenční expertízou. AI je naše budoucnost, ať chceme, nebo ne. Musíme se s ní naučit zacházet tak, aby nám pomáhala a neškodila,“ upozorňuje Ing. Ivana Tykač, zakladatelka SOLVO, Institutu pro rozvoj potenciálu.
„Brno si zakládá na tom, že je chytré město. Také proto, že má vizi budoucího udržitelného rozvoje a uvažuje nad tím, jak využít nové technologie včetně umělé inteligence ve prospěch svých obyvatel. Věřím, že srozumitelnou a zároveň fundovanou a ucelenou nápovědu můžeme najít také ve 40 příbězích této výstavy. Jejím autorům se totiž podařilo skloubit silný vizuální zážitek s podnětným zamyšlením nad budoucností, která se týká nás všech,“ připomíná primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
|
