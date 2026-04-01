Vědci: Tři čtvrtiny středoškoláků používají AI denně, někteří s ní šikanují spolužáky
Brno, 10. dubna 2026 - Nástroje umělé inteligence se rychle staly běžnou součástí studia na českých středních školách. Pomáhají s domácími úkoly, učením jazyků i vysvětlováním složitějšího učiva. Unikátní výzkum vedený Tomášem Lintnerem z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity však ukázal, že jejich používání vyvolává řadu etických a bezpečnostních otázek.
Experti zjistili, že AI nástroje denně používají zhruba tři čtvrtiny českých středoškoláků. Přibližně polovina z nich přitom přiznává, že je využívá způsobem, který odporuje školním pravidlům, například při vypracování testů nebo jiných úkolů, kde jejich použití není povoleno. „Studující na AI delegují vše, co si jen dokážeme představit; ve školách je to extrémně používaná technologie,“ uvedl Tomáš Lintner z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU.
Menší část studujících podle Lintnera používá AI k aktivitám na hraně zákona či etiky. Přibližně pět až deset procent uvedlo, že nástroje generativní AI využilo například k tvorbě deepfake videí nebo jiného obsahu, který může sloužit k šikaně spolužáků i spolužaček. S tím navíc souvisí i další trend, a to, že někteří mladí lidé, kteří čelí šikaně, využívají chatboty k řešení psychických potíží a vytvářejí si z nich dokonce i virtuální partnery. „Získávají od nich pocit jisté podpory a emočně se na ně navazují. To je pravděpodobně způsobeno tím, že se jim nedostává emocionální a vztahové podpory,“ vysvětlil Lintner.
Výsledky výzkumu zároveň ukazují, že vedle technologických dovedností je stále důležitější také takzvaná AI gramotnost. Ta zahrnuje nejen schopnost s nástroji pracovat, ale také porozumění jejich limitům, rizikům včetně etických aspektů.
Výzkumný projekt Zprostředkovaná společnost (MEDIS:ON) se zaměřuje na to, jak AI nástroje používají studující i vyučující na českých školách a jak se jejich přístup v čase proměňuje. Spolupracují na něm odborníci i odbornice z Fakulty sociálních studií MU, Středoevropského technologického institutu, Psychologického ústavu Akademie věd ČR, Univerzity Palackého v Olomouci i Vysokého učení technického v Brně. Šetření bude v průběhu roku a půl opakováno, aby bylo možné sledovat vývoj používání umělé inteligence ve vzdělávání. Celkem se šetření zúčastnilo 2589 respondentů z řad studujících středních škol.
Zdroj: MUNI, foto: ideogram.ai
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
