Začíná jarní série autorských čtení na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
Brno, 27. února 2026 - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v březnu zahájí jarní cyklus tradičních autorských čtení S knihou na kaFFe aneb Co se píše a čte na filozofické fakultě.Pět autorských večerů včetně křtů, besed a tematických setkání nabízí program S knihou na kaFFe aneb Co se píše a čte na filozofické fakultě. Cyklus otevře 2. března historik a popularizátor poutnictví Michal Bařinka.
V Čítárně představí svoji novou knihu Poutní místa Česka II., která shrnuje padesát poutních míst z dalších čtyř krajů: Plzeňského, Jihočeského, Pardubického a Kraje Vysočina. Autor ke každému z míst prostudoval nejnovější literaturu a všechna místa navštívil. „Díky tomu jsou texty v knize aktuální, oproštěné od nesčetněkrát opisovaných zastaralých údajů,“ zdůrazňuje Bařinka. Kniha Poutní místa Česka II. podle něj potěší jak poutníky a praktikující věřící, tak všechny zvídavé turisty i obdivovatele umění a dějin české země. Michal Bařinka vystudoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity historii se specializací na církevní dějiny.
Již tradičně si filozofická fakulta připomene Světový den poezie, a to 18. března od 17 hodin. Program bude oslavou poezie mladých básníků z řad studentů, absolventů i náhodných kolemjdoucích.
Svého křtu se v Čítárně dočká nová monografie Bohuslav Fuchs A–Ž vydaná nakladatelstvím Host. V premiéře ji 26. března od 18 hodin představí čtveřice brněnských historiků umění – Michal Konečný, Jan Galeta, Martin Šolc a Tomáš Valeš. Kniha nabízí vhled do architektonického světa Bohuslava Fuchse v abecedě, obrazech i příbězích, má podobu jakéhosi umělcova atlasu. „Prostřednictvím hesel se čtenář seznámí s nejvýznamnějšími díly, Fuchsovým soukromým životem, jeho vzestupy i pády, akademickou dráhou, inspiračními vlivy, vizemi, kontextem doby i jeho spolupracovníky a žáky. Knihu s ilustracemi Ondřeje Bodláka doplňuje větší množství soudobých, často dosud nepublikovaných fotografií Fuchsových děl, které dají nahlédnout do způsobu architektova uvažování i elegance architektury období první republiky,“ uvádí Michaela Dermauw z nakladatelství Host. Kniha bude u příležitosti křtu v prodeji za zvýhodněnou cenu 350 Kč.
Premiérové představení bude mít v Čítárně i kniha Od architektury k interpretaci. Jedná se o pátou a závěrečnou publikaci ze série věnující se teorii architektury. Kniha vznikla pod záštitou Jiřího Kroupy a Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a završuje téměř sedmileté setkávání a přemýšlení nad architekturou právě pod vedením profesora Kroupy. Editorky Tereza Horáková a Adéla Šenková návštěvníkům Čítárny 8. dubna přiblíží, jak se kniha rodila a jaké těžkosti její vznik provázely. Vrátí se také zpět ke kořenům projektu a závěrem Jiří Kroupa přečte několik úryvků na téma, jak mohou architekti, historici a historici umění přemýšlet nad teoretickými pojmy a koncepty na konkrétních příkladech. Knihu vydala Masarykova univerzita v koedici s nakladatelstvím Books & Pipes.
Jarní program završí 16. dubna návštěva překladatele, anglisty a shakespearologa Martina Hilského. Hilský přečte úryvky z nového překladu Ztraceného ráje Johna Miltona a pohovoří o tom, co pro něj bylo největší překladatelskou výzvou. Zmíní, v čem se liší Miltonův blankvers od Shakespearova, nebo co Ztracený ráj říká o době svého vzniku a v čem je aktuální dnes. Miltonův Ztracený ráj byl velkým dluhem českého překladatelství. Kdysi průkopnický překlad Josefa Jungmanna i pozdější překlad Josefa Julia Davida jsou pro současné čtenáře těžko čitelné. Martin Hilský chtěl ve svém překladu tuto překážku odstranit: nabízí čtenářům Miltonovu báseň v současné češtině jako velký, napínavý a dramatický příběh dotýkající se kořenů naší civilizace.
Vstup na všechny akce je volný, program hostí Čítárna – kavárna kaFFe Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v ulici Arna Nováka 1.
Zdroj: MUNI, foto: ideogram.ai
