64. výstava Centra léčivých rostlin LF MU představí mák, konopí a drogy
Brno, 9. června 2026 - Centrum léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity zve na 64. ročník tradiční výstavy léčivých rostlin. Letošní ročník doplní panelová výstava Mák, konopí, drogy – pomocníci i svůdci lidstva, která nabídne širší pohled na využití máku a konopí od jejich pěstování v minulosti i současnosti až po problematiku drog.
Panelová výstava představí potravinářské využití máku, jeho nutriční benefity i význam chráněného zeměpisného označení Český modrý mák, které zaručuje jedinečné vlastnosti odrůd typických pro naše území. Pozornost bude věnována také konopí, které veřejnost často vnímá především v souvislosti s jeho psychotropními účinky, nicméně má zároveň významné využití například jako technická plodina s potenciálem v oblasti udržitelného stavebnictví. Návštěvníci se seznámí také s dalšími známými i méně známými rostlinami, které jsou dnes využívány jak při výrobě léčiv, tak drog.
Botanická zahrada Centra léčivých rostlin spravuje bezmála 1200 rostlinných druhů a odrůd léčivých, aromatických, kořeninových, tonizujících i toxických rostlin, domácích i cizokrajných. Jde o největší živou sbírku léčivých rostlin v České republice. Mimořádnou hodnotu má také rozsáhlá sbírka rostlin z čeledi makovitých, která je unikátní i v mezinárodním měřítku.
Centrum léčivých rostlin dlouhodobě udržuje genofond léčivých rostlin, pěstuje rostlinný materiál pro výuku studentů medicíny i pro výzkumnou práci vědců a zároveň slouží jako atraktivní prostředí pro praktické vzdělávání studentů různých stupňů škol i pro poučení široké veřejnosti.
Výstavu připravil Spolek Český modrý mák, z. s. ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR a společností Agritec Plant Research, s. r. o. za podpory Ministerstva zemědělství ČR. Uskuteční se od 11. června do 5. července 2026, denně včetně víkendů od 9 do 18 hodin v Centru léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Údolní 74, Brno-Kraví hora. Vstupné je dobrovolné.
Akce se koná pod záštitou městské části Brno-střed a děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D.
Zdroj: MUNI
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