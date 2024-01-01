Farmaceutické fakulty v Brně a Hradci Králové zakládají platformu pro společnou podporu VAV
Brno, 10. dubna 2026 - Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy uzavřely Prohlášení o partnerství v oblasti podpory farmaceutického vzdělávání, vědy a výzkumu a současně ustavily Asociaci děkanů farmaceutických fakult České republiky.
Cílem nově vzniklé spolupráce je prohloubit koordinaci v klíčových otázkách farmaceutického vzdělávání, posílit společný postup v oblasti vědy a výzkumu a vytvořit platformu pro systematickou komunikaci s představiteli státní správy, samosprávy i aplikační sféry. Nová platforma má zároveň přispět k efektivnější popularizaci farmacie, rozvoji spolupráce s aplikační sférou a k posílení hlasu akademických institucí v odborné i veřejné diskusi.
Nově ustavená Asociace děkanů farmaceutických fakult ČR bude sloužit jako neformální platforma pro pravidelná setkávání a koordinaci společných aktivit. Její členové se budou scházet minimálně jednou ročně, střídavě v sídelních městech zapojených fakult. Společná stanoviska a koordinované kroky v zásadních otázkách budou přijímány na základě konsensu obou zapojených děkanů.
„Uzavření tohoto partnerství vnímáme jako důležitý krok k systematickému rozvoji farmaceutického vzdělávání a výzkumu v České republice. Společným postupem můžeme lépe reagovat na aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví, posílit kvalitu studijních programů a vytvořit silnější prostor pro rozvoj inovací,“ uvedl David Vetchý, děkan Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity.
„Vznik Asociace děkanů farmaceutických fakult ČR přináší možnost koordinovaně formulovat společná stanoviska a aktivně vstupovat do diskusí o budoucím směřování farmacie. Spolupráce mezi fakultami je klíčová pro podporu excelentního výzkumu, modernizaci vzdělávání i prohloubení vazeb s aplikační sférou,“ doplnil Jaroslav Roh, děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy.
Spolupráce je deklarována na dobu neurčitou a vychází ze společného zájmu obou fakult o dlouhodobé a oboustranně přínosné partnerství, které přispěje k dalšímu rozvoji farmacie a zdravotnictví v České republice.
Zdroj a foto: MUNI/Daniela Hlavatá
