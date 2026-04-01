Multifunkční komplex MUNI SPORT PARK přinese Brnu novou sportovní halu i atletický ovál
Brno, 28. dubna 2026 - Masarykova univerzita (MU) slavnostně zahájila výstavbu multifunkčního sportovního komplexu v Univerzitním kampusu Bohunice. Projekt MUNI SPORT PARK zahrnuje víceúčelovou halu i venkovní plochy s atletickým oválem a dalšími sportovišti. Nová infrastruktura nabídne moderní zázemí nejen studentům a zaměstnancům, ale také sportovním klubům a veřejnosti. Investice za přibližně 430 milionů korun reaguje na dlouhodobou potřebu kvalitních prostor pro výuku sportů, pohybové aktivity studentů i na nedostatek sportovišť v Brně.
Nový sportovní areál Masarykovy univerzity významně posílí zázemí pro výuku i sportovní aktivity napříč univerzitou. MUNI SPORT PARK rozvine území Univerzitního kampusu Bohunice a naváže na Fakultu sportovních studií MU, která zajišťuje tělesnou výchovu pro studenty všech deseti fakult univerzity. Kvůli chybějící infrastruktuře byly doposud sportovní aktivity rozptýleny mezi několik sportovišť v oblasti Brna, což přináší organizační i logistické komplikace výuky i vysoké náklady za externí pronájmy. Nový komplex umožní posílení centralizace výuky do jednoho moderního areálu a nabídne kvalitní podmínky pro výuku, sportovní a pohybové aktivity studentů a zaměstnanců i možné spolupráce s místními sportovními kluby cílené na pohyb dětí a mládeže.
„Univerzita má studenty připravovat nejen na profesní kariéru, ale také na kvalitní život. Pohyb a aktivní životní styl jsou jedním z jeho základních pilířů – a jako lékař to považuji za naprosto zásadní. Podpora pohybu a zdravého životního stylu je jedním z klíčových nástrojů prevence civilizačních onemocnění. Jsem proto rád, že dnes symbolickým poklepáním základního kamene zahajujeme projekt, který významně posílí sportovní infrastrukturu Masarykovy univerzity a přirozeně naváže na strategicky budované zázemí Univerzitního kampusu Bohunice,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš s tím, že MUNI SPORT PARK bude sloužit nejen studentům fakulty sportovních studií, ale celé univerzitní komunitě i širší veřejnosti.
Nový sportovní areál je další rozvojovou aktivitou stávající infrastruktury Masarykovy univerzity v oblasti Univerzitního kampusu Bohunice, kde by do tří let měly vyrůst také nové koleje a dostupné bydlení pro studenty a zaměstnance až pro 1 500 lidí, ale současně jde i o investici do zdraví, kvality života i budoucnosti studentů. „Projekty, které motivují mladé lidi ke sportu a aktivnímu životnímu stylu, mají obrovský význam pro celou společnost, které v konečném důsledku šetří v oblasti zdravotnictví spoustu peněz. Proto MUNI SPORT PARK vnímám jako důležitou investici do budoucnosti i kvality života v našem regionu. Masarykova univerzita znovu potvrzuje, že patří mezi moderní instituce, které posouvají Jihomoravský kraj i celou Českou republiku dopředu,“ dodal hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.
Budova bude mít tři podlaží (dvě nadzemní a jedno podzemní) a její provoz bude rozdělen na část pro sportovce a část pro diváky. Její součástí budou kromě hlavní multifunkční haly také další cvičební prostory, jako jsou posilovna, kardiosál, pohybové sály nebo zázemí pro fyzioterapii. „Brno dlouhodobě čelí nedostatku sportovišť, každý nový kvalitní areál proto vítáme. Nový multifunkční sportovní komplex Masarykovy univerzity významně rozšíří možnosti sportování ve městě a nabídne zázemí nejen studentům, ale také sportovním klubům a veřejnosti,“ vyjádřil se náměstek primátorky města Brna René Černý.
Až 1 200 sportovců denně, 100 diváků a nespočet možností pro sportovní vyžití
Hala je navržena pro široké spektrum sportů, například volejbal, badminton, florbal, házenou, futsal nebo šerm. Kapacita umožní současné využití až pro 200 sportovců a přibližně 100 diváků, přičemž denně ji využije až 1 200 sportovců. Na halu bude navazovat venkovní sportovní areál s dvousetmetrovým atletickým oválem o třech drahách. Venkovní sportoviště dále zahrnuje například hřiště pro malou kopanou a streetball, plochu pro skok daleký i vysoký, sektor pro vrh koulí, workoutovou plochu i s prvky pro děti.
„Sport k Masarykově univerzitě neodmyslitelně patří. Chceme vytvořit komunitní místo, kde se mohou přirozeně potkávat studenti napříč fakultami a které bude přirozeně inspirovat k aktivitám podporujícím vitalitu a zdravý životní styl. Nový sportovní areál významně přispěje k dalšímu rozvoji fakulty sportovních studií i sportovnímu vyžití pro studenty, elitní sportovce, veřejnost i místní kluby cílené na pohyb dětí a mládeže,“ doplnil Jan Cacek, děkan Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, v jejichž prostorách se pravidelně připravuje např. česká biatlonová reprezentace.
Důležitou součástí plánované sportovní infrastruktury jsou i šetrná řešení k životnímu prostředí. „Při přípravě projektu jsme kladli velký důraz nejen na funkčnost a kvalitu sportovního zázemí, ale také na dlouhodobou ekonomickou a environmentální udržitelnost provozu. Moderní technologie, které budou v budově využity, umožní výrazně snížit energetickou náročnost a zajistit efektivní správu celého areálu,“ zmínil kvestor Masarykovy univerzity David Póč. Podle něj MUNI SPORT PARK počítá s využitím fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel, rekuperace vzduchu, hospodařením s dešťovou vodou nebo se zpětným využitím tepla ze sprch. Tyto prvky přispějí ke snížení energetické náročnosti a dlouhodobé udržitelnosti provozu.
Víceúčelový sportovní areál by studenti mohli začít využívat v roce 2028. „Naše nová sportovní infrastruktura se teprve začíná budovat, ale přesto myslím, že už teď máme důvod k malé oslavě. Příprava této investice byla náročná a finance se nehledaly úplně snadno. Za to, že nyní stavíme, tedy patří velké poděkování kolegyním a kolegům z rektorátních odborů a z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, kteří ve vzájemné spolupráci dovedli tuto skvělou myšlenku až k úspěšné realizaci,“ poznamenal prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie MU Radim Polčák.
Celkové investiční náklady projektu dosahují přibližně 430 milionů korun. Výstavba je spolufinancována z veřejných zdrojů a prostředků Masarykovy univerzity. „MUNI SPORT PARK je investicí nejen do budov, ale především do budoucnosti mladé generace. Pro Evropskou unii jsou vzdělání, spolupráce a zdravý životní styl velmi důležité, a právě tady se tyto hodnoty proměňují v realitu. Univerzity byly vždy srdcem evropského pokroku a inovací. Je tak přirozené, že prostředky, které Česká republika získala díky členství v Evropské unii, míří právě sem,“ uzavřela Monika Ladmanová ze Zastoupení Evropské komise v České republice.
Zdroj: MUNI, foto: Tomáš Hájek
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30