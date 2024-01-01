Masarykova univerzita se spojí s městem při vzdělávání učitelů
Brno, 15. června 2026 - Na vzniku klinické školy, která má podporovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků či studentů, chce na základě memoranda spolupracovat město a Masarykova univerzita. Služby soukromé základní školy v ulici Terezy Novákové vyhledává stále více rodičů, proto by ráda zvětšila kapacitu z 95 na 125 žáků. Oba záměry podpořila Rada města Brna.
„V posledních letech zájem o školu natolik vzrostl, že dosáhla maximální obsazenosti. Nyní tak chce navýšit celkový stav žáků, a to i ve školní družině a jídelně. Změna začne platit od nadcházejícího školního roku 2026/2027,“ uvedla radní pro oblast školství Irena Matonohová. Škola Eduard se řídí Rámcovým vzdělávacím programem, který doplnila o inovativní prvky výuky inspirované metodikami Dalton, Hejného matematika a Montessori pedagogika. Klade důraz na osobnostně sociální rozvoj dítěte, poznávání a kultivaci talentů či profesní růst pedagogů a pedagožek.
Koncept klinické školy, na kterém aktuálně s ministerstvem školství pracují vysoké školy vzdělávající učitele, bude v Brně rozvíjet Masarykova univerzita ve spolupráci s městem. „Vznik této instituce přispěje nejen k rozvoji kvalitního a inovativního vzdělávacího prostředí a k ověřování a šíření dobré praxe, ale i k posilování role města a univerzity jako významných aktérů v této oblasti,“ sdělila Irena Matonohová. V počáteční fázi bude mít partnerství zejména podobu sdílení zkušeností a výměny informací potřebných pro vznik a činnost školy. V dalším období se zaměří na společné nastavení hlavních pilířů jejího fungování v oblasti legislativy, financování a provozu.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
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