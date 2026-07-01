Masarykova univerzita bude hostit prestižní světovou konferenci o designu
Brno, 13. července 2026 - Masarykova univerzita bude od 3. do 5. září 2026 hostit výroční konferenci britské Design History Society, která patří k nejvýznamnějším světovým setkáním odborníků v oblasti dějin a teorie designu. Prestižní akce se uskuteční vůbec poprvé ve střední Evropě a jejím dějištěm bude areál Filozofické fakulty MU. Konferenci spolupořádá Centrum pro moderní umění a teorii, které působí při Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Posláním centra je rozvíjet výzkum a výuku v oblasti moderního a současného umění, vizuální kultury, estetiky, designu a umělecké kritiky.
Letošní ročník nese podtitul Design v době nejistoty (Design in an Age of Uncertainty) a reaguje na aktuální globální výzvy – válečné konflikty, klimatickou krizi, migraci i proměny digitálních technologií. Ústřední otázkou konference je, jakou roli může design sehrát v době rostoucí nejistoty.
„Toto vše zásadně ovlivňuje nejen společnost, ale také náplň designérské práce, výuku a výzkum designu. Konference otevírá debatu o tom, jakou roli může design hrát v období rostoucí nejistoty a jaké hodnoty by měl design zastávat,“ uvedla garantka akce Marta Filipová ze Semináře dějin umění Filozofické fakulty MU.
Do Brna přijedou přední světoví odborníci na design, architekturu, vizuální kulturu i filozofii. Mezi hlavními hosty budou slovenský filozof Lukáš Likavčan, který se zabývá vztahem filozofie, designu a obyvatelnosti planety, oceňovaná historička designu Zeina Maasri, členka Královské historické společnosti, nebo Romani Design, první romské módní studio na světě reprezentované návrhářkami Erikou a Helenou Varga a kurátorkou Lili Kriston.
Konference nabídne desítky odborných přednášek, panelových diskusí a prezentací nejnovějšího výzkumu. Program tvoří čtyři hlavní tematické okruhy: představy o budoucnosti a minulosti, digitální technologie – nová naděje nebo riziko?, mimolidský svět a mezidruhové vztahy, ekologie a odpovědnost v designu. Podle Marty Filipové design vždy citlivě reagoval na společenské změny – od ekologických výzev přes digitalizaci až po proměnu odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Právě těmto otázkám se dnes intenzivně věnuje také historie a teorie designu jako vědní disciplína.
Výroční konference Design History Society patří již padesát let k nejvýznamnějším mezinárodním platformám pro výzkum dějin a teorie designu. Každoročně propojuje odborníky z různých disciplín a vytváří prostor pro kritickou debatu o roli designu ve společnosti. V minulých letech se konala například v New Yorku, Oxfordu, Ankaře nebo Portu. Brno se nyní stane vůbec prvním hostitelským městem této konference ve střední Evropě.
Mezinárodní konference je určena nejen akademikům, studujícím a odborníkům, ale také veřejnosti, kterou zajímá role designu v současném světě a možné přístupy k tomuto odvětví vizuální kultury. Nabídne prostor pro výměnu názorů, prezentace nejnovějšího výzkumu i pro hledání alternativních modelů pro budoucnost.
Zdroj: MUNI, foto: ideogram.ai
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