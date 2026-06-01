Hra místo testu? MUNI ukazuje, jak u dětí odhalovat vědecký talent
Brno, 17. června 2026 - Výzkumníci z Fakulty sociálních studií, Přírodovědecké fakulty a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity vyvinuli unikátní herní software, který pomáhá odhalit a rozvíjet vědecké myšlení u dětí. Děti ve hře provázejí postavičky Fufan, Ampérie a Kaktusák, které je zábavnou formou vedou k objevování, zkoumání a hledání souvislostí.
Na rozdíl od běžných testů se software zaměřuje na samotný proces uvažování. Sleduje, jak děti experimentují, ověřují hypotézy a celý proces vyhodnocuje. Schopnosti experimentovat a ověřovat hypotézy totiž podle odborníků rozhodují o tom, kdo má potenciál uspět ve STEM oborech, tedy ve čtyřech vzdělávacích a profesních oblastech: Science (přírodní vědy), Technology (technologie), Engineering (technika) a Mathematics (matematika). Obory STEM jsou celosvětově považovány za páteř inovací, ekonomického růstu a technologického pokroku.
„Nadané dítě není to, které zná vždy správné odpovědi. Je to dítě, které si umí klást správné otázky,“ říká Šárka Portešová z Institutu pro psychologický výzkum Fakulty sociálních studií MU (FSS MU). V herním prostředí Fufan, Ampérie a Kaktusák simulují laboratorní situace, v nichž děti zkoumají a hledají souvislosti. „Zjišťují například, za jakých podmínek se vyvíjí fiktivní organismus, co ovlivňuje růst rostlin, nebo jak spolu souvisejí jednotlivé proměnné. Děti ve hře mohou chybovat, zkoušet a hledat vlastní strategie. Právě to je pro nás klíčové. Nehodnotíme rychlost ani množství zapamatovaných informací. Zajímá nás způsob uvažování a experimentování,“ dodává Portešová.
Moderní diagnostický software pro vyhledávání a podporu talentů v oblasti STEM vědci představí v pátek 19. června 2026 v kampusu Masarykovy univerzity v rámci závěrečné konference projektu Nadaní a STEM, podpořeného Technologickou agenturou České republiky. Spoluorganizátorem konference je výukové centrum Masarykovy univerzity Bioskop, které se na vývoji softwarů podílelo a v jehož režii se na místě uskuteční i workshopy.
Nástroje pro identifikaci a rozvoj nadaných dětí si účastníci vyzkoušejí v odpolední části konference. Bioskop si klade za cíl přilákat děti a mladé lidi ke studiu přírodovědných oborů a medicíny, seznámit je s prací vědců a podporovat systematický rozvoj jejich talentu a potenciálu. „Snažíme se nadaným dětem i jejich učitelům přiblížit vědu jako něco živého, objevného a smysluplného. Současně je vedeme ke kritickému myšlení, k ověřování informací prostřednictvím vlastních pozorování a experimentů a k dlouhodobému rozvoji jejich schopností a talentu,“ doplňuje vedoucí Bioskopu Petra Matulová.
Součástí konference bude také debata na téma, jak nastavit funkční systém podpory nadaných dětí v České republice. Pozvání přijala molekulární genetička a bioložka Šárka Pospíšilová, Jakub Rybář z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který se specializuje na popularizaci vědy a rozvoj talentu, investor v oblasti biotechnologií Miloš Dendis a další výzkumníci a odborníci na vzdělávání.
Konference je určena učitelům, ředitelům škol, školním psychologům i pedagogům působícím v mimoškolním vzdělávání a všem, kteří chtějí objevovat, poznávat a rozvíjet talenty v oblasti přírodních věd.
Zdroj a foto: MUNI/Invenio Plus
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