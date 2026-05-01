Masarykova univerzita zve na Brněnskou muzejní noc 2026
Brno, 12. května 2026 - Do Brněnské muzejní noci, která se koná v sobotu 16. května, se tradičně zapojí i Masarykova univerzita prostřednictvím Mendelova muzea MU, Archivu MU a Filozofické fakulty MU. K programovým novinkám letos patří komentovaná prohlídka antických soch a zpěv středověkého chorálu z antifonáře královny Elišky Rejčky v podání ženské scholy.
Mendelovo muzeum MU sídlící na Mendlově náměstí se do Brněnské muzejní noci zapojuje více než deset let. Pro návštěvníky je tam připraven zajímavý program – mohou nahlédnout do expozic, přijít na koncert nebo se s dětmi zapojit do tvůrčích dílen. „Letos nás opět čekají oblíbené kostýmované prohlídky baziliky s Eliškou Rejčkou. Nově nabízíme koncert přímo v prostorách původního dormitáře cisterciaček, kde zazní středověký chorál z antifonáře Elišky Rejčky v podání ženské scholy pod vedením Zuzany Badárové,“ zmínila ředitelka Mendelova muzea MU Blanka Křížová.
Archiv MU na Žerotínově náměstí se návštěvníkům otevře od 18:00 do 23:00. „Zpřístupníme badatelnu archivu s ukázkami zajímavých archiválií, které se vážou k dějinám naší univerzity. A představíme rovněž novou výstavu k 90. výročí založení archivu,“ uvedla ředitelka Archivu MU Jana Barbora Slaběňáková.
Filozofická fakulta MU si letos v rámci Brněnské muzejní noci připravila zajímavý program, kterému dominuje haptická prohlídka antických soch, jež vznikla ve spolupráci se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás.
Jejím smyslem je upozornit na to, že zrak je nejdůležitějším lidským smyslem, který zprostředkovává až osmdesát procent informací z okolí. Umožňuje vnímat světlo, barvy, tvary, vzdálenost i prostorovou orientaci. Ne každý člověk se však na zrak může spolehnout. V České republice žije 100 000 nevidomých či slabozrakých. Více než čtvrt milionu lidí špatný zrak výrazně limituje v každodenním životě.
Součástí akce Antické sochy na dotek se stanou Venuše Mélská, Sofoklés, Narcis, Augustus a Venuše Medicejská – věrohodné sádrové kopie uměleckých děl ze světoznámých muzeí a galerií, které tvoří sbírku získanou po druhé světové válce od brněnského profesora Josefa Della. V areálu filozofické fakulty v ulici Arne Nováka jsou sochy zakomponovány do architektonického řešení budov A a B. Každý exponát nově doplňuje zmenšenina určená k hmatové percepci a popisky v Braillově písmu.
„Prohlídky jsou určené nevidomým a slabozrakým, mohou se však přihlásit i zájemci bez zrakového omezení a pokusit se zažít na vlastní kůži, jaké to je vnímat artefakty pouze dotekem. Lidem bez zrakového handicapu nabídneme klapky na oči. Všem účastníkům doporučujeme mít s sebou doprovázející osobu, která se neregistruje a pomáhá s asistencí. V případě, že se účastník hlásí sám, můžeme poskytnout asistenci odborných pracovníků střediska Teiresiás,“ upřesnila proděkanka Filozofické fakulty MU Zdeňka Jastrzembská.
Filozofická fakulta (areál Arna Nováka) dále nabídne workshopy Galerie Edikula, workshop v Čítárně a prohlídku protileteckého krytu, ale také zážitkové programy Ústavu archeologie a muzeologie (Joštova 13, budova M).
Konkrétní časy jednotlivých akcí Brněnské muzejní noci jsou k nahlédnutí na webových stránkách brnenskamuzejninoc.cz. Program bude také k dispozici v tištěné brožuře Moravské galerie v Brně, která bude k dostání od 13. do 15. května v infobusu na náměstí Svobody a na Moravském náměstí v Brně.
Zdroj: MUNI, foto: ideogram.ai
