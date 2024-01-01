Masarykova univerzita získala od Brna pozemky na výstavbu kolejí
Brno, 8. dubna 2026 - Představitelé Masarykovy univerzity (MU) a statutárního města Brna (SMB) podepsali směnnou smlouvu o výměně pozemků. Masarykova univerzita tak získává parcelu v Brně-Bohunicích, která doplňuje stávající areál Univerzitního kampusu Bohunice. Podpis smlouvy symbolicky završuje několikaleté úsilí a umožní univerzitě navázat na koncepční rozvoj celého území.
V místě je plánována výstavba kolejí a dostupného komunitního bydlení s kapacitou až 1 500 lůžek primárně pro studenty, ale i začínající akademiky a výzkumníky. V plánu je i vznik vědecko-technického parku, který má sloužit jako prostor pro propojování univerzitního výzkumu s praxí.
Masarykova univerzita má pro lokalitu v Bohunicích jasnou vizi. „Jedná se o strategicky výjimečné území, kde dlouhodobě usilujeme o synergie v oblastech vzdělávání, výzkumu, zdravotnictví a technologických inovací – v tomto rozsahu prakticky bez srovnání ve střední Evropě. Máme jasnou koncepční představu, jak zde propojit dostupné a kvalitní bydlení pro studenty a zaměstnance, veřejný prostor a rozvoj vědy a inovací do jednoho funkčního celku, který přirozeně naváže na už stávající infrastrukturu Univerzitního kampusu Bohunice. Směna je výsledkem několikaletých jednání a díky chytré a promyšlené koncepci posune celou univerzitu významným způsobem vpřed,“ uvedl rektor MU Martin Bareš, který stojí za myšlenkou rozvoje vědecko-výzkumné infrastruktury na území Univerzitního kampusu v Bohunice.
Pozemek p. č. 1334/5 o výměře 13 443 m² v ceně 207 milionů Kč se nachází mezi ulicemi Kamenice a Netroufalky a bezprostředně navazuje na areál Univerzitního kampusu Bohunice a Fakultní nemocnice Brno. Začátkem prosince byla směnná smlouva jednomyslně schválena na Radě města Brna, které je vlastníkem parcely, a následně zamířila i do zastupitelstva. Masarykova univerzita městu na oplátku postoupí své plochy veřejného prostranství, lesní pozemky a komunikace a doplatí městu rozdíl ve výši necelých 150 milionů Kč. „Směnou, kterou jsme dnes oficiálně stvrdili, získá město pozemky v Bohunicích, Stránicích, Novém Lískovci nebo v Pisárkách, kde tak bude moci postavit novou komunikaci Vinařská u vysokoškolských kolejí. Tato velká směna je příkladem úzké oboustranně prospěšné spolupráce mezi městem Brnem a Masarykovou univerzitou,“ doplnil radní města Brna pro oblast majetku Jiří Oliva.
Součástí širší spolupráce se statutárním městem Brnem je i uzavření partnerství s městskou společností Teplárny Brno, a.s. cílené na rozvoj udržitelného zásobování energiemi tohoto území, včetně možnosti realizovat některé pilotní projekty za spolupráce s MU.
Tento krok představuje významný milník v rozvoji moderní infrastruktury pro studenty a otevírá cestu k plánované výstavbě nových vysokoškolských kolejí a přidruženého bydlení. „Podpis směnné smlouvy s městem Brnem umožňuje naplnění zásadních rozvojových priorit Masarykovy univerzity nejen v oblasti rozvoje kolejní infrastruktury. Vytváříme podmínky pro to, aby naši studenti měli dostupné, kvalitní a moderní ubytování přímo v návaznosti na univerzitní kampus. Jsme rádi, že i v této strategické oblasti můžeme spolupracovat s městem,“ doplnil kvestor Masarykovy univerzity David Póč, který se významně zasadil o rozvoj projektů v okolí Univerzitního kampusu Bohunice už i ze své dřívější pozice ředitele Strategického projektu MU 2021+.
Součástí plánovaného rozvoje je výstavba kolejního a komunitního nájemního bydlení s kapacitou až přibližně 1 500 lůžek, určeného především studentům, ale také zaměstnancům univerzity, zejména začínajícím akademikům, výzkumníkům nebo postdoktorandům. Projekt reaguje na dlouhodobý nedostatek dostupného bydlení, který se opakovaně ukazuje jako jedna z hlavních bariér studia i práce v Brně. Masarykova univerzita proto plánuje bydlení pojmout moderně – jako komunitní zázemí doplněné o společné veřejné prostory. Druhou klíčovou součástí projektu je vznik vědecko-technického parku, který má sloužit jako prostor pro propojování špičkového univerzitního výzkumu s aplikační praxí. Centrum bude vytvářet inkubační prostor pro výzkumné týmy, spin-off firmy a spolupráci s technologickými partnery i přenos znalostí a inovací do praxe. Na vytvoření této inovační infrastruktury bude Masarykova univerzita spolupracovat s dalšími partnery, jako jsou statutární město Brno, Jihomoravský kraj či Jihomoravské inovační centrum.
Tento konkrétní pozemek představuje pro Masarykovu univerzitu klíčový dílek do skládačky rozsáhlé výstavby v oblasti Univerzitního kampusu v Bohunice. V této oblasti poblíž Fakultní nemocnice Brno se totiž rozprostírá Lékařská fakulta MU (LF MU), Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity (CEITEC MU) či Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (SIMU) – nejmodernější simulační centrum v Evropě, které je vybaveno podobně jako reálná nemocnice. V září letošního roku tam navíc slavnostně zahájí provoz i moderní vědecko-výzkumná infrastruktura MUNI BioPharma Hub, která je druhou největší investicí v historii univerzity za více než 4 miliardy korun a nabídne unikátní spojení moderních výukových prostor pro Farmaceutickou fakultu MU a špičkové výzkumné infrastruktury. Současně se v této oblasti nachází i Fakulta sportovních studií MU, vedle které v dubnu letošního roku započne rozsáhlá výstavba celouniverzitního sportovního komplexu MUNI SPORT PARK zahrnující multifunkční halu a venkovní sportoviště, čímž se významně posunou možnosti vzdělávání nejen pro sportovní fakultu, výuku studentů, ale i aktivity sportovních klubů a široké sportovní veřejnosti.
Celá koncepce výstavby v prostředí Univerzitního kampusu Bohunice byla pečlivě plánována mnoho let. „Až budou dokončeny přípravné kroky, chceme začít stavět v nejkratší možné době. Chtěli jsme vybudovat moderní infrastrukturu pro excelentní vědu na světové úrovni. Tento systematický proces se nám dlouhodobě daří, otevíráme nová vědecká centra i výzkumná pracoviště, chceme stavět ubytovací kapacity. Aby však mohla být úloha univerzity splněna komplexně, je třeba studujícím i pracovníkům poskytnout zázemí nejen pro vědu, ale i pro život a volný čas,“ uzavřel prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie Masarykovy univerzity Radim Polčák.
Zdroj a foto: MUNI/TIS MMB
|
