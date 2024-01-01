Masarykova univerzita, Teplárny Brno a město Brno podepsaly memorandum o spolupráci v oblasti energetiky

Brno, 7. dubna 2026 - Zástupci Masarykovy univerzity, Tepláren Brno a statutárního města Brna 2. dubna podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. Předmětem memoranda je rozvoj spolupráce v oblasti energetické koncepce a inovací, rozvoje technologií a realizace projektů včetně dodávek a využití různých forem energie a souvisejících služeb Tepláren Brno (včetně společnosti Energie Teplárny Brno).

„Memorandum se zaměřuje na možnosti zajištění spolehlivých a cenově dostupných dodávek energií, realizace energeticky přínosných projektů, snižování spotřeby, zvyšování energetické účinnosti a naplňování cílů v oblasti ESG,“ řekl náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl.

„Podpis memoranda je součástí širší spolupráce se statutárním městem Brnem a městskou společností Teplárny Brno. Memorandum cílí na rozvoj udržitelného zásobování energiemi včetně možností realizovat některé pilotní projekty za spolupráce s Masarykovou univerzitou. Současně budou diskutovány další oblasti jako hledání řešení ke snižování spotřeby v rámci udržitelnosti a zvyšování efektivity při spotřebě energií,“ vysvětluje kvestor Masarykovy univerzity David Póč.

V praxi se spolupráce může zaměřit na přípravu a realizaci konkrétních řešení v prostředí Masarykovy univerzity. Teplárny Brno se mohou zapojit zejména do návrhu a zajištění dodávek tepla a chladu pro nové i stávající objekty, a to už v raných fázích projektů – od koncepce přes projekci až po realizaci.

„Součástí memoranda je také možnost rozvoje inovativních technologií, postupného zapojování obnovitelných zdrojů energie, e-mobility a poskytování komplexních energetických služeb ze strany Tepláren Brno, včetně zapojení dceřiné společnosti Energie Teplárny Brno. Memorandum zároveň vytváří prostor pro zapojení studentů Masarykovy univerzity do aktivit a projektů Tepláren Brno, například formou stáží, trainee programů, odborných praxí či brigád,“ sdělil náměstek primátorky města Brna René Černý.

„Spolupráce s Masarykovou univerzitou a městem Brnem pro nás představuje přirozené partnerství, které propojuje veřejný sektor, akademickou sféru a moderní energetiku. Naším cílem je přinášet řešení, která zajistí spolehlivé a cenově dostupné dodávky energií a současně povedou ke snižování spotřeby, vyšší efektivitě a naplňování environmentálních závazků. Právě takové projekty mají dlouhodobý smysl – pro instituce, město i jeho obyvatele,“ uvedl předseda představenstva Tepláren Brno Jiří Herman.

Statutární město Brno vnímá memorandum jako důležitý krok k naplňování své energetické a klimatické strategie a k posílení spolupráce s klíčovými partnery ve městě.

Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou a vytváří rámec pro další jednání a případnou realizaci konkrétních projektů. Společným cílem je moderní, efektivní a udržitelná energetika v Brně.

Zdroj a foto: TIS MMB/Marie Schmerková


Související články:
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty

Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...

Celý článek...