Masarykova univerzita, Teplárny Brno a město Brno podepsaly memorandum o spolupráci v oblasti energetiky
Brno, 7. dubna 2026 - Zástupci Masarykovy univerzity, Tepláren Brno a statutárního města Brna 2. dubna podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. Předmětem memoranda je rozvoj spolupráce v oblasti energetické koncepce a inovací, rozvoje technologií a realizace projektů včetně dodávek a využití různých forem energie a souvisejících služeb Tepláren Brno (včetně společnosti Energie Teplárny Brno).
„Memorandum se zaměřuje na možnosti zajištění spolehlivých a cenově dostupných dodávek energií, realizace energeticky přínosných projektů, snižování spotřeby, zvyšování energetické účinnosti a naplňování cílů v oblasti ESG,“ řekl náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl.
„Podpis memoranda je součástí širší spolupráce se statutárním městem Brnem a městskou společností Teplárny Brno. Memorandum cílí na rozvoj udržitelného zásobování energiemi včetně možností realizovat některé pilotní projekty za spolupráce s Masarykovou univerzitou. Současně budou diskutovány další oblasti jako hledání řešení ke snižování spotřeby v rámci udržitelnosti a zvyšování efektivity při spotřebě energií,“ vysvětluje kvestor Masarykovy univerzity David Póč.
V praxi se spolupráce může zaměřit na přípravu a realizaci konkrétních řešení v prostředí Masarykovy univerzity. Teplárny Brno se mohou zapojit zejména do návrhu a zajištění dodávek tepla a chladu pro nové i stávající objekty, a to už v raných fázích projektů – od koncepce přes projekci až po realizaci.
„Součástí memoranda je také možnost rozvoje inovativních technologií, postupného zapojování obnovitelných zdrojů energie, e-mobility a poskytování komplexních energetických služeb ze strany Tepláren Brno, včetně zapojení dceřiné společnosti Energie Teplárny Brno. Memorandum zároveň vytváří prostor pro zapojení studentů Masarykovy univerzity do aktivit a projektů Tepláren Brno, například formou stáží, trainee programů, odborných praxí či brigád,“ sdělil náměstek primátorky města Brna René Černý.
„Spolupráce s Masarykovou univerzitou a městem Brnem pro nás představuje přirozené partnerství, které propojuje veřejný sektor, akademickou sféru a moderní energetiku. Naším cílem je přinášet řešení, která zajistí spolehlivé a cenově dostupné dodávky energií a současně povedou ke snižování spotřeby, vyšší efektivitě a naplňování environmentálních závazků. Právě takové projekty mají dlouhodobý smysl – pro instituce, město i jeho obyvatele,“ uvedl předseda představenstva Tepláren Brno Jiří Herman.
Statutární město Brno vnímá memorandum jako důležitý krok k naplňování své energetické a klimatické strategie a k posílení spolupráce s klíčovými partnery ve městě.
Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou a vytváří rámec pro další jednání a případnou realizaci konkrétních projektů. Společným cílem je moderní, efektivní a udržitelná energetika v Brně.
Zdroj a foto: TIS MMB/Marie Schmerková
|
Exkluzivní partner sekce
Veletrhy, konference a semináře
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30