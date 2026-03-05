MUNI otevře nový magisterský program zaměřený na management vzdělávání
Brno, 30. března 2026 - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně otevře nový navazující magisterský studijní program Management ve vzdělávání, který propojí pedagogiku, vzdělávací politiku a teorii učení s managementem, ekonomikou a právem. Program reaguje na proměny vzdělávacího systému v digitální době i rostoucí poptávku po odbornících, kteří dokáží řídit vzdělávací procesy ve veřejném i soukromém sektoru.
Studenti se naučí analyzovat, připravovat a řídit vzdělávací projekty i celé studijní programy a využívat moderní digitální technologie ve vzdělávání. Výuka začne v akademickém roce 2026/2027, přihlášky mohou zájemci podávat do 30. dubna 2026.
České školství v posledních letech prochází výraznými změnami. Pandemie covidu urychlila rozvoj distanční výuky a digitalizace vzdělávání, nástup umělé inteligence a nových technologií mění způsoby práce s informacemi i samotné učení. „Změny, kterým obor čelí, s nadsázkou nepamatujeme od dob Jana Amose Komenského. Systém potřebuje více odborníků, kteří rozumí procesům učení a vzdělávání v širších souvislostech a zároveň se chtějí aktivně podílet na jejich řízení, rozvoji a proměně,“ uvedl vedoucí Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Roman Švaříček.
V reakci na nové potřeby Filozofická fakulta MU otevře navazující studijní program Management ve vzdělávání, který propojuje pedagogické znalosti s manažerským a analytickým přístupem. Studium se zaměřuje na analýzu vzdělávacích politik, plánování, organizování a hodnocení vzdělávacích procesů v různých typech organizací a na různých úrovních řízení. Program umožňuje studujícím profilovat se podle vlastního odborného zaměření. Vedle povinných předmětů si mohou vybrat z nabídky povinně volitelných kurzů věnovaných analýze dat, řízení vzdělávání nebo vzdělávací politice.
Celé studium je postaveno na práci s daty a jejich dalším využití. „Studující se naučí data systematicky analyzovat, interpretovat a využívat při evaluaci a plánování v oblasti vzdělávání. Součástí studia je také metodologická průprava, která je připraví na analytickou práci i další akademické či aplikační uplatnění,“ doplnil Švaříček.
Studium propojuje výuku s praxí ve dvou rovinách. „První z nich je odborná praxe ve vzdělávacích institucích, organizacích i ve veřejné správě, jejímž cílem je propojení teoretických poznatků s reálnými situacemi. Druhou rovinou je praktické ukotvení samotné výuky. Řada předmětů má aplikační charakter a pracuje s reálnými daty, případovými studiemi a konkrétními problémy z oblasti řízení vzdělávání a vzdělávací politiky,“ upřesnil garant studijního programu Martin Sedláček. Výuku podle něj rozšíří také setkání s odborníky z praxe, včetně absolventů, kteří budou sdílet aktuální profesní zkušenosti.
Absolventi najdou uplatnění například jako analytici vzdělávání a vzdělávací politiky, manažeři vzdělávání, projektoví pracovníci ve vzdělávacích organizacích nebo odborní pracovníci veřejné správy a samosprávy. Připraveni budou také pro oblast rozvoje lidských zdrojů a ve vzdělávání v soukromém sektoru.
Studijní program vznikl ve spolupráci Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. Výuka začne na podzim 2026, přihlášky mohou zájemci podávat do 30. dubna 2026.
Zdroj: MUNI, foto: ideogram.ai
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
