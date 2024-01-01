Masarykova univerzita otevírá nové studijní programy propojující výzkum s praxí
Brno, 4. února 2026 - Masarykova univerzita (MU) chystá pro nadcházející akademický rok otevření nových studijních programů, které propojují špičkový výzkum s praxí, reagují na aktuální celospolečenské výzvy a reflektují rostoucí poptávku trhu práce po vysoce kvalifikovaných odbornících. V nabídce najdou uchazeči atraktivní a multidisciplinárně zaměřené programy z oblasti umělé inteligence, audiovizuální tvorby či farmacie, které budou moci studovat například i v nově budované moderní vědecko-výzkumné infrastruktuře MUNI BioPharma Hub, která představuje druhou největší investici v dějinách univerzity.
Masarykova univerzita připravila směrem k novému akademickému roku 2026/2027 dvanáct nových studijních programů a několik nových specializací. „Dlouhodobě usilujeme o to, abychom naše studenty kvalitně připravili na jejich budoucí pracovní i osobní život. Pravidelně proto aktualizujeme tradiční studijní programy na základě diskusí s vyučujícími, se samotnými studenty i jejich budoucími zaměstnavateli, ale zároveň otevíráme zcela nové programy, které reagují na aktuální společenské změny a posuny na trhu práce. Vzdělávání na Masarykově univerzitě stavíme na špičkovém výzkumu, což se odráží v inovované nabídce napříč všemi našimi fakultami – od přírodovědných a farmaceutických věd přes pedagogiku až po humanitní obory," uvádí Michal Bulant, prorektor pro vzdělávání a kvalitu Masarykovy univerzity. Přihlášky mohou zájemci o bakalářské studium podávat do 28. února 2026. Uchazeči, kteří chtějí pokračovat v magisterském navazujícím studiu či doktorském studiu, mohou přihlášky podávat převážně do 30. dubna 2026.
Jednou z nejvýraznějších novinek v nabídce studia na Masarykově univerzitě je navazující magisterský program Průmyslová farmacie, který otevírá Farmaceutická fakulta MU. Cílem je připravit absolventy na působení v prostředí farmaceutického a biofarmaceutického průmyslu, a to s důrazem na moderní výrobní technologie, kvalitu a regulatorní požadavky. Výchovou nových odborníků chce Masarykova univerzita přispět také k posílení lékové soběstačnosti České republiky i středoevropského regionu. „Farmaceutický průmysl se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu v oblastech výzkumu, vývoje, výroby, kontroly kvality, klinického hodnocení a distribuce léčivých přípravků. Budoucí studenti budou docházet na praxe a stáže do partnerských farmaceutických firem, stejně tak budou moci těžit ze znalostí z výroby nižších šarží léků, která bude probíhat přímo v čistých prostorách nové budovy MUNI BioPharma Hub,“ říká děkan farmaceutické fakulty David Vetchý.
Zájemci o oblast krásy a zdraví mohou od podzimu navázat na bakalářské studium prostřednictvím unikátního navazujícího magisterského programu Kosmetologie a kosmetické prostředky, který svou komplexností nemá v současném českém vysokém školství obdoby. Nově akreditovaný program bude v budoucnu generovat nedostatkové experty pro kosmetický průmysl, kteří budou odborníky na kvalifikované zacházení s kosmetickými produkty od jejich vývoje a výroby v laboratořích, až po regulaci a marketing. Studium má interdisciplinární charakter a propojuje poznatky farmacie, chemie, biologie, medicíny, technologie i legislativy. Studenti si osvojí pokročilé znalosti o účincích látek na lidský organismus, pravidlech bezpečné formulace a ekologických i etických aspektech kosmetiky. Důležitou součástí je také odborná praxe a spolupráce s aplikační sférou. „Oblast kosmetologie je dynamický obor s ohromným potenciálem využívající stále pokročilejší přístupy a technologie. Po bakalářském studijním programu otevíráme navazující magisterské studium, aby naši absolventi získali kompletní profesionální znalosti, schopnost komunikovat se zákazníkem a vysokou odbornost v medicínské, chemické, technologické a regulační oblasti kosmetologie,“ dodává David Vetchý.
Své zázemí navíc studenti Farmaceutické fakulty MU od příštího akademického roku naleznou v nově budované moderní vědecko-výzkumné infrastruktuře MUNI BioPharma Hub, strategickém projektu Masarykovy univerzity za více než 4 miliardy korun. Ten nabídne unikátní propojení vzdělávání, výzkumu a inovací v oblasti farmacie, biotechnologií, molekulární biologie a dalších příbuzných oborů. Díky koncentraci špičkových odborných kapacit a moderní technologické infrastruktury bude hrát zásadní roli nejen v dalším rozvoji Masarykovy univerzity, ale také v posílení spolupráce s aplikační sférou a vzniku inovativních podnikatelských projektů, zejména v oblasti vývoje a výroby léčiv. Od akademického roku 2026/2027 tam bude mít své zázemí přes 2 tisíce studentů a zaměstnanců, a to nejen z farmaceutické, přírodovědecké a lékařské fakulty či vědeckého centra CEITEC MU, ale v rámci prolínání vzdělávání a výzkumu také studentky a studenti doktorských studií. Součástí infrastruktury se stane také Preklinické centrum a Centrum molekulární medicíny MU.
V reakci na aktuální potřeby trhu práce a nástup prvků umělé inteligence vznikl nový bakalářský program Statistická datová věda. Tento moderní a specializovaný program, který otevírá Přírodovědecká fakulta MU ve spolupráci s Fakultou informatiky MU, reflektuje rostoucí poptávku po odbornících, kteří dokáží pracovat s daty v různých oblastech vědy i praxe. Hlavním impulsem pro jeho vznik byla skutečnost, že se statistická datová věda stává unikátním vědním oborem, který se vymezuje vůči tradiční matematice i čistému datovému inženýrství. Trh práce má zájem o profesionály, kteří jsou schopni nejen programovat a technicky pracovat s daty, ale především kriticky myslet, správně analyzovat dané problémy a mít široké teoretické zázemí. Program studentům poskytuje pevné základy ve statistice, matematice a informatice spolu s dovednostmi v analýze dat, vizualizaci a interpretaci výsledků, což je předpokladem pro jejich vysoké uplatnění v rozsáhlém spektru profesních rolí ve výzkumu, informačních a technologických firmách i ve veřejném a soukromém sektoru.
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity rozšiřuje svou nabídku o několik atraktivních novinek také v navazujícím magisterském studiu. Nově otevírá dva anglické programy Artificial Intelligence and Data Processing, který je anglickou variantou zavedeného programu Umělá inteligence a zpracování dat se zaměřením například na strojové učení, zpracování přirozeného jazyka či analýzu rozsáhlých dat, a Theoretical Computer Science, anglickou variantu programu Teoretická informatika, který od září otevírá i novou specializaci Fundamenty umělé inteligence. V českém navazujícím magisterském programu Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost pak fakulta zavádí novou specializaci Informační bezpečnost Double Degree Cagliari, která studentům umožní získat dvojí diplom ve spolupráci s univerzitou v italském Cagliari.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity si pro uchazeče připravila hned několik novinek. V rámci bakalářského programu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury čeká na studenty nová specializace Praktická audiovizuální studia. Ta propojí teoretickou výuku s praktickými základy filmové a televizní tvorby. Studenti si vyzkouší základy střihu, dramaturgie, produkce či práce s kamerou a mikrofonem. Specializace cílí na uchazeče se zájmem o kreativní průmysly a mediální sféru a zároveň reflektuje rostoucí poptávku po odbornících schopných kombinovat analytické myšlení s praktickými dovednostmi. Nový navazující magisterský program Management ve vzdělávání, který vznikl ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity, připravuje studenty na řízení vzdělávacích procesů ve veřejném i soukromém sektoru. Propojuje pedagogiku, vzdělávací politiku a teorii učení s managementem, ekonomikou a právem. Absolventi dokáží identifikovat vzdělávací potřeby různých cílových skupin a plánovat či organizovat vzdělávací projekty i celé studijní programy. Důležitou součástí studia je prohlubování kompetencí využití digitálních technologií ve vzdělávání od tvorby e-learningových podpor po analytiku učení v digitálních platformách („learning analytics“). Další novinkou je navazující magisterský program Řecká a latinská studia, který umožňuje studentům prohloubit znalosti klasické řečtiny a latiny včetně jejich poklasických a středověkých podob. Studium rozvíjí nejen jazykové a překladatelské kompetence, ale i hlubší porozumění antické a středověké literatuře, kultuře a dějinám evropské vzdělanosti. Program klade důraz na práci s původními prameny, kritické myšlení a metodologickou průpravu pro odbornou práci v humanitních vědách.
Jazykovědné a literárněvědné zaměření mohou na Filozofické fakultě MU dále rozvíjet také studenti doktorského studia. Fakulta nabízí doktorské studijní programy Jazykověda a Literárněvědná filologie, které navazují na silnou tradici filologického výzkumu napříč fakultou a připravují špičkové odborníky v oblasti studia jazyka, literatury a jejich kulturních souvislostí, a to s důrazem na samostatnou vědeckou práci a rozvoj metodologických kompetencí. Hlásit se do nich mohou po předchozí dohodě i zahraniční uchazeči. Noví studenti nastoupí i do doktorského studijního programu Economics, Finance and Management na Ekonomicko-správní fakultě MU. Pedagogická fakulta od podzimu 2026 otevírá nový doktorský studijní program s názvem Školní a sociální pedagogika v českém jazyce a School and Social Education v anglickém jazyce. Program je čtyřletý a jeho cílem je připravit studující na vědeckou práci v oborech pedagogiky a didaktiky, které jsou profilujícími disciplínami pro fakulty připravující učitele. Absolventi se budou orientovat v aktuálních tématech pedagogiky, získají mezinárodní zkušenosti, naučí se realizovat výzkum, šířit jeho výsledky ve vědecké komunitě a přenášet je do praxe.
Zdroj: MUNI, foto: ideogram.ai
