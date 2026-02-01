Vědci z MUNI: Zákaz mobilů ve třídách není univerzálním řešením
Brno, 23. února 2026 - Zákaz mobilů ve školách nevede přímočaře ke zlepšení studijních výsledků. Žáci jsou sice méně rozptylováni, na druhé straně se napříč zeměmi ukazuje, že se zákazem roste nekázeň ve třídách, což vede k horším výsledkům v matematice. Vyplývá to z dat v 21 zemích včetně České republiky, která analyzovali vědci výzkumného týmu IRTIS Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Podle nich plošné zákazy nefungují a nenabízí tedy univerzální řešení. Vhodnější je přizpůsobit pravidla místním podmínkám.
„Pokud se podíváme na studijní výsledky v matematice, tak se napříč zeměmi spojitost se zákazem mobilů neukazuje jako významná. Zdá se, že pozitivní a negativní dopady tohoto kroku na výsledky žáků se vzájemně vyrušují,” uvedl Libor Juhaňák z IRTIS. Vědci také analyzovali situaci v ČR s ohledem na kyberšikanu, online závislost a duševní pohodu. Zákazy ani s jednou z těchto oblastí přímo nesouvisí. „Děti ve školách se zákazem mobilů měly stejnou nebo podobnou míru symptomů online závislosti i podobnou míru zkušeností s kyberšikanou jako děti ve školách bez zákazu,” doplnil druhý z autorů Ivan Černický.
S duševní pohodou dětí naopak úzce souvisí aktivní rodičovská mediace. Pokud rodiče s dětmi o nových technologiích mluví, vysvětlují jim rizika a zajímají se o jejich online svět, má to velice pozitivní dopad na well-being jejich potomků. Naopak blokování aplikací nebo časové limity sice redukují používání mobilů mimo školu, tato opatření ale na druhou stranu mohou omezovat příležitosti k rozvoji digitálních či jiných dovedností.
Případnou regulaci vědci doporučují rámovat jako podporu školám s možností přizpůsobit pravidla místním podmínkám, a nikoli jako „univerzální řešení pro všechny“. Pravidla pro používání mobilů ve školách by se měla zaměřovat na rozvoj kompetencí žáků, jejich digitálních dovedností a schopnost regulovat vlastní používání. „Místo zákazu mobilů, který může s výsledky žáků souviset pozitivně i negativně, doporučujeme věnovat primární pozornost průběhu výuky a vyrušování ve třídách, kde se prokázala jednoznačná souvislost s výsledky žáků,” dodal Juhaňák.
Účinky zákazů mobilů závisí na tom, v jakém prostředí jsou zaváděny a jakým způsobem jsou v každodenní praxi ve třídě prosazovány. „Místo jednoduchých plošných řešení doporučujeme věnovat pozornost tomu, jak školní pravidla týkající se používání mobilů ve škole ovlivňují chování žáků a atmosféru ve třídě,” uzavřel Juhaňák.
Aktuální data z české vlny šetření EU Kids Online V realizované v květnu až červnu 2025 ukazují, že striktní zákazy se v českém prostředí vyskytují nejčastější na prvním stupni a s věkem dětí postupně ubývají. Celkově pak přibližně třetina žáků 3. až 9. tříd uvedla, že mají ve škole zakázané mobily. Zároveň platí, že čím jsou děti mladší, tím zákazy spíše respektují a souhlasí s nimi. Zatímco na prvním stupni s pravidly souhlasí nadpoloviční většina dětí, v posledních ročnících základních škol už jen méně než třetina.
Zdroj: MUNI, foto: ideogram.ai
