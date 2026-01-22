Jihomoravský kraj, MU a VUT představily své investiční projekty budoucím dodavatelům
Brno, 15. února 2026 - Investice za miliardy korun míří do škol, domovů pro seniory a univerzitních areálů. Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita (MU) a Vysoké učení technické v Brně (VUT) představily budoucím dodavatelům své investiční plány. Na společném setkání ve čtvrtek 12. 2. 2026 přiblížili zástupci všech tří institucí připravované veřejné zakázky v oblasti stavebních prací, projekčních služeb i souvisejících dodávek.
Cílem setkání bylo včas informovat odbornou i podnikatelskou veřejnost o připravovaných investicích, zvýšit transparentnost plánovaných kroků a umožnit dodavatelům, projektantům a stavebním firmám připravit se na účast v navazujících veřejných zakázkách.
Jihomoravský kraj: 103 projektů za 5 miliard korun
„Jihomoravský kraj chce i v příštím období pokračovat v rozvoji klíčových oblastí, jako jsou školství, sociální služby, kultura nebo energetické úspory. Právě proto považujeme za důležité představit dodavatelům naše investiční plány s dostatečným předstihem. Vítáme spolupráci s kvalifikovanými firmami, které nám pomohou tyto záměry úspěšně realizovat,“ uvedl David Grund, radní Jihomoravského kraje pro oblast investic.
Z celkového počtu 103 plánovaných projektů připadá 90 akcí v hodnotě přes 2,3 miliardy korun na krajské příspěvkové organizace. Dalších 13 projektů v celkové hodnotě více než 2,6 miliardy korun plánuje realizovat přímo Jihomoravský kraj.
Mezi nejvýznamnější letošní chystané investice kraje patří novostavby domovů se zvláštním režimem ve Veselí nad Moravou (607 mil. Kč včetně DPH) a v Bučovicích (422 mil. Kč), výstavba sportovního areálu a dokončení rekonstrukce Gymnázia Řečkovice (500 mil. Kč), přístavba Střední školy polytechnické Brno, Jílová pro učebny odborného výcviku (440 mil. Kč) nebo rekonstrukce a přístavba budovy Gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy Hodonín, která umožní přesun výuky do jediné budovy (303 mil. Kč).
Významnou položkou je také komplexní rekonstrukce Galerie výtvarného umění Hodonín (184 mil. Kč), jejíž budova známá jako „Dům umělců“ z roku 1913 představuje pro budoucí zhotovitele mimořádně náročnou zakázku. Rekonstrukce má zahrnout nejen samotný objekt, ale i revitalizaci přilehlé zahrady. V plánu jsou dále novostavby pobytových sociálních služeb komunitního typu v rámci transformace sociálních služeb (183 mil. Kč), dostavba areálu MŠ, ZŠ a PŠ Kyjov (88 mil. Kč), renovace budovy a areálu Lipky – vzdělávacího centra Podmitrov (78 mil. Kč) nebo pořízení fotovoltaických elektráren pro vybrané budovy ve vlastnictví kraje (195 mil. Kč).
„Za největší projekt letošního přehledu je považována novostavba domova se zvláštním režimem ve Veselí nad Moravou. Kraj u této akce zvažuje využití metody BIM a zároveň i realizaci formou Design&Build, případně Performance Design&Build, kdy by zhotovitel kromě projektu a stavby navrhl také opatření směrem k energetice a po určité období zajišťoval provoz budovy z hlediska energetiky,“ doplnil Grund. Podobný přístup kraj zvažuje i u projektu DZR Bučovice.
Masarykova univerzita připravuje investice za více než půl miliardy korun
Masarykova univerzita připravuje na rok 2026 více než 20 investičních i neinvestičních akcí, z nichž převážnou část tvoří stavební zakázky. Celkový finanční objem připravovaných investic přesahuje 500 milionů korun, přičemž samotné stavební projekty mají hodnotu přes 340 milionů.
Vedle stavebních prací univerzita plánuje také několik veřejných zakázek na projekční práce a jednu veřejnou zakázku na dodávku interiéru. Předpokládané vyhlašování veřejných zakázek je plánováno na období od února do září 2026, realizace pak bude probíhat v letech 2026 až 2029 v závislosti na rozsahu jednotlivých projektů.
Mezi nejvýznamnější připravované záměry patří výběr projektantů pro výstavbu studentského bydlení v lokalitách Kamenice/Netroufalky a Vinařská, kde se počítá s výstavbou několika objektů s kapacitou stovek lůžek. Další plánované akce se týkají rekonstrukcí univerzitních budov, modernizace výukových, laboratorních a sportovních prostor nebo úprav veřejně přístupných částí univerzitních areálů.
„Vedení Masarykovy univerzity dlouhodobě podporuje rozvoj kolejní infrastruktury, kterou vnímáme jako nezbytnou pro naplnění podmínky maximální dostupnosti studia, a to jak z hlediska regionální, národní či evropské dostupnosti, tak i z hlediska sociální a ekonomické dostupnosti. Proto letos začínáme již s projektováním dvou nových velkých projektů kolejního a dostupného bydlení v areálech Vinařská a Univerzitního kampusu Bohunice, které do budoucna nabídnou studentům, postdokům a zaměstnancům více jak 1 500 nových lůžek,“ uvedl David Póč, kvestor Masarykovy univerzity.
VUT se v roce 2026 soustředí na dokončení rozestavěných investic
Vysoké učení technické v Brně se v roce 2026 soustředí zejména na realizaci a dokončení akcí zadaných a zahájených již v roce 2025. Investiční náklady rozestavěných akcí činí 750 milionů korun bez DPH.
Mezi nejvýznamnější patří rekonstrukce a dostavba areálu Údolní 53 – 1. fáze, rekonstrukce a modernizace objektu A4 a vybudování Studentského centra v objektu C3 Fakulty strojního inženýrství nebo výstavba nového datového sálu VUT.
„V roce 2026 univerzita plánuje zahájit jednu větší stavební akci, a to rekonstrukci trafostanic D1 a D4 v areálu Fakulty strojního inženýrství s předpokládanou hodnotou 90 milionů korun bez DPH. Dále jsou v plánu menší investiční akce v součtu za 50 milionů korun bez DPH a opravy v součtu za 25 milionů korun bez DPH,“ zmínil Petr Marvan, vedoucí Investičního odboru VUT.
Zdroj a foto: VUT/JMK
