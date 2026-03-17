První český satelit navržený a postavený studenty zamíří do vesmíru
Brno, 1. července 2026 - Na oběžnou dráhu Země se již brzy vydá KOSTKA, první česká družice navržená a sestavená výhradně studenty. Projekt studentského týmu YSpace z Vysokého učení technického v Brně symbolicky završil veřejnou část své několikaleté cesty slavnostním představením na Hvězdárně a planetáriu Brno. Družici nyní čeká poslední krok – start raketou Falcon 9 společnosti SpaceX z kalifornské základny Vandenberg, který je plánován na začátek letošníhočervence. Akci svým pozdravem na dálku podpořil také astronaut Aleš Svoboda.
KOSTKA vznikala několik let pod vedením studentského týmu YSpace. Od prvních návrhů přes konstrukci a integraci až po testování ji navrhovali a sestavovali studenti VUT. Mise ověří v reálných podmínkách na oběžné dráze vlastní řídicí počítač, experimentální anténu i rádiový přijímací modul určený pro měření rádiového rušení a testování možností nízkonákladového přenosu dat.
„Když se nám v létě 2025 podařilo získat letový slot, věděli jsme, že nás čeká nejnáročnější část projektu. Museli jsme splnit řadu technických i administrativních požadavků, dodat rozsáhlou dokumentaci a prokázat, že je družice připravena na let. To, že dnes stojíme jen krůček od startu, je výsledkem několikaleté práce celého týmu,“ řekl vedoucí týmu YSpace Šimon Sloboda.
Slavnostního představení se zúčastnili zástupci VUT, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i firem působících v oblasti vesmírného průmyslu. Součástí programu bylo symbolické odhalení modelu družice, představení jednotlivých subsystémů i příběhu týmu, který za projektem stojí.
„Z dnešní akce, kterou vrcholí dlouhodobé úsilí na vývoji a přípravě mise KOSTKA, mám velikou radost. Tým YSpace patří k vlajkovým tvůrčím iniciativám na naší univerzitě. Naše studentky a studenti se touto cestou podílejí na zcela reálných výzkumných projektech. Jsem rád, že vesmírné technologie jsou jako strategická oblast VUT nedílnou součástí práce nejen našich akademiků a výzkumníků, ale také tvůrčí činnosti našich studujících,” uvedl rektor VUT Ladislav Janíček a dodal: „Vesmír a vesmírný výzkum byl, je a bezpochyby i zůstane velkou inspirací – nedávno byly oznámeny podrobnosti letu českého astronauta Aleše Svobody. Ten během své vesmírné mise provede na oběžné dráze kolem Země jeden z výzkumných experimentů koordinovaný VUT. Za krátkou dobu bude univerzita blíže informovat o projektu BrnoSAT. Pro nastupující generace studujících jsou tyto aktivity významnou motivací k volbě profesního zaměření jejich studia, mimo jiné i v oblasti leteckého a kosmického inženýrství, které dnes na VUT nabízíme dokonce ve dvou studijních programech. Dnešní Flyout ukázal skvělé výsledky vesmírných aktivit našich studentek a studentů a je dokladem jejich schopností a umu," komentoval zážitek z akce rektor VUT Ladislav Janíček.
Projekt podle jeho tvůrců představuje více než jen technickou demonstraci. Studentům umožnil získat zkušenosti s vývojem kosmických technologií podle standardů využívaných v evropském kosmickém průmyslu a navázat na programy Evropské kosmické agentury (ESA), do nichž se členové týmu dlouhodobě zapojují.
„Satelit KOSTKA je důkazem, že česká cesta do vesmíru začíná už u odvahy a tvořivosti našich studentů. Tento první úspěšný cubesat navržený a vyrobený mladými talenty z VUT je novým milníkem pro naši vědu. Ukazuje, že když se spojí akademické zázemí s nadšením a týmovou spoluprací, dokážeme v Česku velké věci,” uvedl Jakub Rybář, zmocněnec Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro popularizaci vědy a rozvoj talentu.
KOSTKA zároveň otevírá cestu k dalším ambiciózním projektům. Tým YSpace již pracuje na družici CIMER s biologickým nákladem, kterou Evropská kosmická agentura vybrala do programu Fly Your Satellite! Design Booster 2.
Po vypuštění naváže KOSTKA spojení s Povelovací a řídicí stanicí na střeše Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT. Odtud budou studenti sledovat její stav, přijímat data z oběžné dráhy a řídit jednotlivé experimenty. Mise tak poskytne jedinečnou příležitost ověřit nové technologie přímo ve vesmíru a zároveň připraví půdu pro další české studentské družice.
Zdroj: VUT, foto: Josef Vyškovský
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31