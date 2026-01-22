Dvě prvenství pro VUT v soutěži ZLATÝ AMPER 2026
Brno, 23. března 2026 - Soutěž ZLATÝ AMPER, která je tradiční součástí mezinárodního elektrotechnického veletrhu AMPER, oceňuje nejpřínosnější exponáty a technické novinky prezentované vystavovateli. Vysoké učení technické v Brně si letos odneslo dvě z osmi udělených cen. Uspělo s řídicí elektronikou přístroje 3MI pro evropskou vesmírnou misi, vyvinutou výzkumníky z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT (FEKT VUT), která zvítězila v kategorii Nejlepší digitální řešení. Univerzitní tým Brno Mars Rover pak bodoval s roverem Freya v kategorii Nejlepší vysokoškolský projekt.
Přístroj 3MI je součástí družice MetOp-SG vzniklé v rámci projektu agentur ESA a EUMETSAT. Družice z oběžné dráhy zajišťuje tok důležitých dat pro globální předpovědi počasí a sledování klimatu. Díky přístroji 3MI je možné snímat planetu i za hranicí viditelného spektra a ve vysokém detailu. Umožňuje rozlišovat typy aerosolů, sledovat transport prachu, znečištění ovzduší i změny ve složení atmosféry. Výsledky přispívají ke zpřesnění meteorologických předpovědí, monitoringu kvality ovzduší i výzkumu klimatu. Osmiletý vývoj představuje významný příspěvek ČR k prestižním kosmickým misím ESA. Odborná porota na přístroji ocenila, že přináší novou třídu digitálních služeb pro širokou veřejnost.
„Když jsme začínali na tomto projektu pracovat, nedokázal jsem si představit, jaký to bude pocit vidět první snímky z tohoto instrumentu,“ zavzpomínal vedoucí výzkumného týmu Lukáš Fujcik. „Celé roky jsme řešili každý detail elektroniky, testovali v extrémních podmínkách, koordinovali práci s týmy z celé Evropy. Dnes vidím, jak naše elektronika spolehlivě funguje 817 kilometrů nad Zemí a pomáhá lépe porozumět naší planetě.“
Univerzitní tým Brno Mars Rover vznikl na FEKT VUT a dnes sdružuje studující se zájmem o robotiku napříč fakultami i stupni studia. Zaměřuje se na vývoj autonomních robotů pro soutěže s vesmírnou tématikou. V roce 2025 se tým zúčastnil finále soutěže European Rover Challenge, kde s roverem Freya obsadil 11. místo z více než stovky přihlášených týmů z celého světa. Rover Freya a přidružený dron jsou autonomní systémy schopné pohybu v neznámém terénu i odběru vzorků zeminy z povrchu i z hloubky až 30 cm. „Po loňském úspěchu na mezinárodní soutěži vnímáme úspěch v soutěži Zlatý Amper jako další potvrzení našeho dosavadního směřování a ocenění dlouhodobé práce všech členů našeho týmu,“ uvedl za Brno Mars Rover Stanislav Svědiroh.
„Exponáty ze studentských projektů VUT mě velmi zaujaly. Na stánku jsem viděl příklady spolupráce s agenturou ESA či významnými firmami, zapojení do mezinárodních soutěží nebo výsledky činnosti nově založených startupů. Česko musí posílit svoji podnikavost a věřím, že právě podobné aktivity k tomu vedou. To je budoucnost, která dává smysl,“ ocenil aktivity studentů brněnské techniky během předávání Zlatých Amperů Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
„Veletrh AMPER považuji za významný technologický svátek plný skvělých exponátů. Jak potvrdila i soutěž Zlatý Amper, VUT má v této konkurenci své pevné místo – a to jak v oblasti špičkového výzkumu, tak v oblasti studentské tvůrčí činnosti. Letošní vyhlášení výsledků jsem sledoval s velkou hrdostí a oběma oceněným projektům gratuluji. Obě ocenění se navíc týkají vesmírných aplikací, které patří mezi strategické priority univerzity,“ sdělil rektor VUT Ladislav Janíček a dodal: „Vážím si také toho, že expozici VUT navštívil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj a že jsme mu mohli prezentovat, co vše na univerzitě dokážeme realizovat. Velké poděkování patří též BVV za úžasnou organizaci akce a také za přizvání VUT k profilování doprovodného programu.“
Oceněné projekty navazují na úspěchy VUT během předchozích ročníků veletrhu AMPER. V roce 2024 v soutěži Zlatý Amper uspěl Smartbox pro chytré měření a řízení zátěže v energetických sítích, v loňském roce odbornou porotu zaujal spektrometr spektrometr FRASCAN II.
Zdroj: VUT, foto: Václav Koníček
