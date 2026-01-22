VUT má nové centrum v srdci Brna. Tržnice propojí vědu, techniku i umění
Brno, 3. června 2026 - Vysoké učení technické v Brně (VUT) nedávno otevřelo za podpory městské části Brno-střed Centrum VUT Tržnice – živý, otevřený prostor v centru Brna, kde se potkává technika, věda a umění. Nové centrum bude sloužit veřejnosti, studentům i odborníkům jako místo pro vzdělávání, setkávání i inspiraci. Program nabídne přednášky, workshopy, výstavy, konference i neformální setkání. Ambicí centra je stát se důležitou platformou pro dialog o aktuálních společenských tématech a pro sdílení poznání napříč obory.
„Centrum VUT Tržnice dává naší univerzitě atraktivní prostor v samém centru Brna, kde můžeme veřejnosti představovat, čím vším se na univerzitě zabýváme. Chceme zde vystupovat jako partner pro otevřenou diskusi o aktuálních společenských výzvách – ve vědě, výzkumu a vzdělávání, stejně jako v umění, designu a architektuře. Zároveň věřím, že to bude místo, které bude živé i inspirativní. Naše přítomnost může přispět k jeho novému oživení a dát mu současný, smysluplný obsah,“ říká Milan Houser, prorektor pro uměleckou činnost a udržitelnost VUT.
Budova tržnice je ve správě městské části Brno-střed, která prostory pro univerzitní centrum VUT poskytla. „Otevření vysokoškolského klubu nebo podobného prostoru pro studenty a mladé lidi v tržnici jsme plánovali už delší dobu. Klíčové bylo získat zpět první patro budovy, které měl dosud v nájmu současný nájemce celé tržnice. Po jednáních se nám podařilo dohodnout zúžení nájemní smlouvy a díky tomu jsme mohli prostor nabídnout VUT. Věřím, že nové univerzitní centrum přinese do tržnice život, energii a program, který bude otevřený nejen studentům, ale i široké veřejnosti,“ říká starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.
Centrum vzniklo citlivou úpravou prostoru prvního patra brněnské tržnice, za kterou stojí architekt a pedagog Fakulty architektury VUT Michal Palaščak. „Zchátralou tržnici náš ateliér rekonstruoval před deseti lety. Byla to pro mě srdeční záležitost a těšil jsem se, že stavba znovu ožije. Bohužel se tehdejší očekávání nenaplnila. O to větší mám nyní radost, že se tržnice díky univerzitě a také s přispěním naší fakulty opět vrací k životu,“ dodává architekt projektu Centra VUT Tržnice Palaščak. Do návrhu i realizace se zapojili také studenti a absolventi univerzity, což se propsalo jak do architektonického řešení, tak do vizuální identity i vybavení interiéru. Grafický koncept vytvořily absolventky FaVU Tereza Bierska a Nela Klímová ze studia Zobrazení.
Prostor, který se proměňuje
Centrum VUT Tržnice je navrženo jako flexibilní a proměnlivé. Většina nábytku je mobilní, což umožňuje rychle přizpůsobit prostor různým typům akcí – od komorních workshopů přes výstavy až po větší společenské události. Prostor je možné variabilně rozdělit akustickým závěsem, čímž vzniká zázemí například pro konference a přednášky s kapacitou až 80 osob. Nové technické vybavení zahrnuje také zvukovou techniku a projekční obrazovky. Na finální podobě interiéru se zároveň podíleli absolventi VUT, například studio Plastic Guys, které dodalo pracovní stoly, nebo Betonique s ukázkami betonového nábytku.
Prostor bude fungovat také jako otevřené místo pro studium či neformální setkávání – návštěvníci si zde mohou dát kávu z brněnské pražírny Punkt., drobné občerstvení a využít klidné zázemí přímo v centru města s dechberoucím výhledem.
Program pro veřejnost i odborníky
Centrum bude hostit akce několikrát týdně. Jeho prostory mohou využít jak fakulty a součásti VUT, tak partneři univerzity. Prostor bude sloužit také pro setkávání se zástupci partnerských organizací a institucí i jako zázemí pro vybrané akce v okolí Zelného trhu.
Výstavy a obsah propojený s VUT
Centrum bude sloužit také jako výstavní prostor, který se bude pravidelně obměňovat. Při otevření byly k vidění studentské formule, následně prostor zaplní výstava diplomových prací Fakulty výtvarných umění.
Součástí centra je také prodejní zóna s publikacemi nakladatelství VUTIUM, univerzitním merchem a výdejním místem e-shopu. Prostor zároveň slouží jako infopoint pro zájemce o studium či absolventské aktivity.
Nový život pro tržnici
Vznik Centra VUT Tržnice je zároveň příspěvkem k oživení významného městského prostoru. Na slavnostním otevření spolupracovaly i lokální podniky jako Chleba Brno, Matějovo pekařství, Podobrazy nebo Punkt., což podtrhuje propojení univerzity s městem a jeho komunitou.
Zdroj a foto: VUT/Václav Koníček
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