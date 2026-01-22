Letní školy FaVU VUT nabídnou umění, experiment i nové dovednosti
Brno, 3. června 2026 - Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT) letos připravila sérii hned šestnácti letních škol, které nabízejí nejen příležitost ke kreativnímu využití části léta, ale také možnost seznámit se s různými uměleckými postupy, rozvinout tvůrčí dovednosti a setkat se se zajímavými osobnostmi z oblasti umění. Letní školy FaVU budou probíhat od června do srpna, převážně v ateliérech fakulty, ale také ve veřejném prostoru města Brna.
Letní školy FaVU jsou otevřeny široké veřejnosti, a to jak začátečníkům se zájmem o umění, tak pokročilým účastníkům a účastnicím, kteří chtějí dále rozvíjet své dovednosti. Program je zároveň určen i zájemcům a zájemkyním o budoucí studium na uměleckých školách. „Pro ně mohou letní školy představovat ideální příležitost, jak se seznámit s prostředím fakulty a využít kurzy jako součást přípravy na přijímací zkoušky,“ říká proděkanka pro vnější vztahy a výstavní činnost Barbora Šedivá.
Šestnáct tvůrčích kurzů, které fakulta v létě 2026 nabízí, pokrývá široké spektrum výtvarných oblastí – od malby, kresby, sochy a fotografie až po animaci, performance, herní design, digitální soběstačnost, udržitelný design nebo různé grafické techniky. Účastníci a účastnice si budou moci vyzkoušet například práci v temné komoře během Letní školy analogové fotografie, kde projdou celý proces od focení na středoformátový fotoaparát až po vyvolávání a zvětšování snímků.
Současné digitální a interaktivní přístupy nabídne Letní škola interakce – TouchDesigner a tělo, zaměřená na tvorbu vizuálů reagujících v reálném čase na pohyb lidského těla, nebo Letní škola 3D animace, kde si zájemci osvojí základy práce v programu Blender a vytvoří vlastní animované scény.
Experimentální přesah bude mít také Letní škola performance šalením sa, která propojí performativní umění, pohyb a práci s tělem, či Letní škola pohybu a kritického myšlení – Antisocial Dance Class, zaměřená na vztah choreografie a propojení těla s jazykem.
Prakticky orientované kurzy zastoupí například Letní škola herního designu zaměřená na návrh a prototypování her nebo Letní škola digitální soběstačnosti, věnovaná technologiím a nástrojům pro nezávislé webové služby. Environmentální a materiálový rozměr pak nabídnou Letní škola udržitelného designu – upcyklace či Letní škola spekulativních řemesel, která propojí tradiční textilní techniky se současným designem a ekologickým uvažováním.
Kurzy povedou vyučující, studující i absolventi a absolventky FaVU. Probíhat budou od června do srpna převážně v ateliérech fakulty, ale také ve veřejném prostoru města Brna či v údolí řeky Svratky. Do jednotlivých letních škol se lze přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky, přičemž každá letní škola má vlastní termín pro její podání. Všechny podstatné informace jsou k dispozici na favu.vut.cz/letniskoly.
Zdroj a foto: VUT/Polina Davydenko
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