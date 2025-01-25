Podpora pro kulturní akce: Získá ji Comic-Con, Kniha Brno i Majáles
Brno, 16. dubna 2026 - Dotacím pro významné akce se na svém posledním zasedání věnovali brněnští radní. Ti doporučili zastupitelům schválit příspěvky pro festivaly Comic-Con Brno & Junior a Kniha Brno, které mají shodně obdržet 350 tisíc korun. Podporu dostane i Brněnský Majáles, a to ve výši 1 milion korun.
„Série popkulturních festivalů Comic-Con má svoji tradiční zastávku také na brněnském výstavišti. Kromě programu zaměřeného na oblíbené seriály či komiksy se akce věnuje i edukaci mládeže a propagaci moderních technologií. Souběžně se na stejném místě bude konat i festival Kniha Brno, který představuje aktuální knižní novinky, nabízí prostor velkým i malým nakladatelstvím a přivádí do města desítky českých a zahraničních autorů a autorek,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková. Na oba festivaly má putovat podpora ve výši 350 000 korun, peníze ale musí ještě odsouhlasit Zastupitelstvo města Brna.
„Propagace města se týká i Brněnského Majálesu, který se uskuteční v pátek 8. května 2026. Jde o pravidelnou kulturní akci s hojnou účastí zejména mladých lidí. Návštěvníky čeká série koncertů populárních interpretů i bohatý doprovodný program v areálu výstaviště,“ doplnila Markéta Vaňková. Příspěvek v tomto případě už Rada města Brna schválila a činí 1 000 000 korun bez DPH.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
|
