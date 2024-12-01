Dotace pro kreativní odvětví pokračují, podporu dostane devět projektů
Brno, 15. října 2025 - Do své sedmé etapy vstupuje podpora pro kreativce. Brněnští zastupitelé schválili rozdělení peněz z dotačního programu Pro Kreativní Brno, v rámci kterého míří celkem 1 437 000 korun mezi devět osobitých projektů.
„Kreativní odvětví jsou pro Brno opravdu zásadní, proto stejně jako v minulých letech pokračujeme v jejich podpoře. Nadále tedy systematicky rozvíjíme celý tento podnikatelský sektor a poskytujeme peníze originálním projektům, jež obohacují ekonomiku města,“ zdůraznila primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Dotace Pro Kreativní Brno pomáhají propagovat místní aktivity na národní i mezinárodní úrovni. Výjimkou není ani devítka projektů z aktuální sedmé etapy programu, která přináší přidanou hodnotu pro odborníky i širokou veřejnost. Letošní žádosti se kromě samotného podnikání v kreativních odvětvích věnují třeba také udržitelnosti v těchto oborech.
„Podpora tentokrát míří například na uznávanou konferenci pro designéry Brno Bold 2025, dočasnou proměnu veřejného prostoru s pomocí obyvatel města při akci Brno Takticky nebo na vzdělávací akci o kreativním průmyslu Hatch – ta nabízí workshopy, panelové diskuze i individuální konzultace pro začínající tvůrce,“ vyjmenoval zastupitel města Brna pro oblast strategického rozvoje, metropolitní spolupráce a integrovaných územních investic Martin Příborský.
Letos se v programu Pro Kreativní Brno rozděluje 1 437 000 korun. Částka se tak oproti loňské výzvě zvýšila o více než 400 000 korun.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
