Brno pošle miliony do sportu, nejvíce jich získá mládež

Brno, 28. dubna 2025 - Významný balík sportovních dotací dnes doporučila Rada města Brna ke schválení zastupitelům. Rozdělit se má přes 132 milionů korun, které půjdou na mládežnický sport, mezinárodní turnaje v hokeji či basketbalu, na rekonstrukci zázemí i na další účely.

Největší část peněz zamíří na mládežnický sport. 115 312 000 korun obdrží sportovní kluby na podporu členů mládežnických kategorií v kolektivních i individuálních disciplínách. Jedná se zejména o ty sportovce, kteří se věnují systematickému tréninku a účastní se pravidelných soutěží organizovaných sportovními svazy na všech výkonnostních úrovních.

O peníze usiluje také TJ Komín na rekonstrukci tenisového areálu na Svratecké ulici. Odstranit se mají staré šatny, garáž a částečně i hygienické zázemí, jež nahradí kontejnerová přístavba s novými šatnami, sprchami, toaletami a skladem. Příspěvek má činit 2 920 000 korun. Individuální dotace na svoji činnost dostane i řada dalších subjektů, například BK Technika, TJ Sokol Brno – Horni Heršpice, VSK Univerzita nebo Jihomoravský krajský atletický svaz. Celkově se mezi 16 žadatelů rozdělí 5 067 000 korun.

Podpory se dočkají i významné mezinárodní akce. Jednou z nich je mistrovství světa basketbalistek do 19 let, které se uskuteční od 12. do 20. července ve Starez aréně Vodova. Dále se počítá od 1. do 4. května ve Winning Group Areně s Českými hokejovými hrami 2025, jež budou generálkou české reprezentace před světovým šampionátem mužů. Nejlepší mládežničtí hokejisté pak přijedou v termínu 15.–21. srpna na prestižní Hlinka Gretzky Cup. Každý z těchto turnajů by měl získat od města 3 000 000 korun.

Na příspěvek dosáhne také Sportovní oddíl seniorů Brno, a to ve výši 500 000 korun. Je určen pro bývalé brněnské sportovce, kteří reprezentovali Brno i Česko na významných mezinárodních akcích. Město si váží jejich sportovních úspěchů a tímto jim poskytuje podporu.

„Brno dlouhodobě podporuje sportování všech věkových kategorií. Aktivní životní styl přispívá ke zdravému fungování těla i mysli, což s sebou nese nespočet dalších benefitů pro město i jeho občany. Zvláštní důraz klademe na děti a mládež, protože právě tam se rodí celoživotní vztah ke sportu,“ vyzdvihl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

O podpoře v celkové výši 132 799 000 korun zatím rozhodovali pouze brněnští radní. Ještě je však zapotřebí souhlasu Zastupitelstva města Brna.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai