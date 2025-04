Brno podá žádost o zřízení Národního sportovního centra

Brno, 16. dubna 2025 - Za Lužánkami by měl sídlit špičkový sportovní komplex. Brněnští radní schválili žádost o zařazení sportovního areálu za Lužánkami do Národního sportovního centra Brno.

Žádost je adresována Národní sportovní agentuře, do jejíž kompetence Národní sportovní centra spadají. Primárně jde o budoucí víceúčelovou halu pro cyklistiku a atletiku (nový velodrom s tréninkovou atletickou halou) a dále by měl komplex Národního sportovního centra tvořit i sousední plavecký areál. Díky tomu by získali vrcholoví sportovci to nejlepší zázemí pro svoji přípravu pohromadě na jediném místě.

Národní sportovní centra poskytují vrcholovým sportovcům v Česku profesionální podmínky, díky nimž podávají maximální výkony a dosahují úspěchů i na mezinárodní scéně. Touto cestou chce jít také Brno, jež odsouhlasilo žádost o zařazení mezi Národní sportovní centra. Pokud by město Národní sportovní centrum získalo, přidalo by se k sedmi dnes již existujícím, z čehož by pro Brno plynuly všechny výhody, které s sebou Národní sportovní centrum nese.

„Součástí Národního sportovního centra Brno by se měl stát především nový velodrom špičkových mezinárodních parametrů spolu s tréninkovou atletickou halou a dále pak sousední areál s 50metrovým a 25metrovým bazénem za Lužánkami, přidružené fitness zázemí a další prvotřídní doplňkové služby, například hypobarický úsek pro sportovce. Propojením těchto sportovišť tedy vznikne unikátní komplex, který bude splňovat nejvyšší tréninkové i soutěžní nároky pro jednotlivé disciplíny, což posune brněnský sport o další krok nahoru a přitáhne k nám elitní sportovce z celé České republiky,“ těší radního pro oblast sportu Tomáše Aberla.

Vše je nyní v rukou Národní sportovní agentury, která bude o žádosti města Brna rozhodovat.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai