Brno pokračuje v aktivní podpoře sportu

Brno, 30. května 2025 - Brno opět potvrzuje, že sport je jednou z jeho priorit. Celkem 3,85 milionu korun půjde na podporu handicapovaných sportovců, na organizaci prestižního mezinárodního volejbalového turnaje a modernizaci městského plaveckého bazénu. Poskytnutí příspěvků musí ještě schválit červnové zastupitelstvo.

Sport pro všechny: Brno podpoří handicapované sportovce

Celkem 1 482 000 korun poputuje na podporu sportovních klubů a organizací, které se věnují sportovcům se zdravotním postižením. Finanční příspěvek získá 17 subjektů působících v Brně. Mezi hlavní příjemce patří SK KONTAKT BRNO a SK Moravia Brno. „Chceme, aby sport byl skutečně pro všechny. Tato podpora umožní lidem s handicapem aktivně sportovat, rozvíjet se a zároveň se lépe integrovat do společnosti,“ říká radní města Brna pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Vrcholové klání: Do Brna míří evropská volejbalová elita

Letní sportovní událostí bude finálový turnaj CEV Golden European League Final Four, který se uskuteční 5. a 6. července 2025 v pavilonu P na brněnském výstavišti. Český národní tým má jako pořadatel zajištěnou účast a bude bojovat o postup do prestižní Ligy národů FIVB. Město na pořádání turnaje přispěje 2 miliony korun. „Brno se tímto turnajem znovu ukazuje jako významné sportovní centrum. Nejenže přivedeme do města špičkový volejbal, ale zároveň tím podpoříme místní ekonomiku a společenský život. Akce bude navíc skvělou generálkou před mistrovstvím Evropy ve volejbale žen, které se bude v Brně hrát v roce 2026,“ doplňuje Tomáš Aberl.

Lepší podmínky pro plavce: Bazén TJ TESLA BRNO projde modernizací

Investice ve výši 374 000 korun směřuje také do sportovního zázemí, konkrétně na modernizaci odtokových žlábků krytého 25metrového bazénu TJ TESLA BRNO na Halasově náměstí. Projekt přinese zlepšení kvality vody, nižší provozní náklady a efektivnější využití pro děti, sportovní oddíly i veřejnost. Přispěje na něj i Národní sportovní agentura (NSA). „Díky rozhodnutí města dofinancovávat investice podpořené NSA se nám daří v Brně vylepšovat a udržovat sportoviště i v soukromém vlastnictví, což vede k tomu, že je sport dostupnější a příjemnější pro všechny Brňany a Brňanky,“ uzavírá Tomáš Aberl.

Město Brno tak pokračuje v budování moderní sportovní infrastruktury a v podpoře sportu na rekreační i výkonnostní úrovni u všech skupin obyvatel.

