Na MS v etriatlonu obsadil Marek 29. místo

Brno, 7. dubna 2025 – Na světovém šampionátu v etriatlonu se letos představil jediný český zástupce. Jakub Marek obsadil ve své rozjížďce 9. místo a celkově byl 29. Světové tituly získali v sobotu 5. dubna v Londýně Francouzi Maxime Hueber-Moosbrugger a Cassandra Beaugrandová.

Do londýnského Aquatics Centra se na závod Supertri E World Triathlon Championships London sjelo 30 elitních závodníků v každé kategorii. V rámci každé desetičlenné rozjížďky triatlonisté dvakrát bez přestávky absolvovali celý triatlon, přičemž se plavalo v padesátimetrovém bazénu, kolo se jelo na trenažéru a běželo se na pásu. Formát se tak oproti minulému roku výrazně proměnil, protože dříve závodníci absolvovali více startů a pořadí disciplín se střídalo.

Z každé rozjížďky postupovali dva nejlepší závodníci. Desetičlenné finále pak doplnili čtyři triatlonisté s nejlepšími časy z pozic šťastných poražených. Marek obsadil ve své rozjížďce 9. pozici a celkově mu tak patří 29. místo.

Závod poznamenaly výpadky internetu, bez kterého se závod v etriatlonu nemohl uskutečnit. „Měli jsme začínat v devět, ale nakonec jsem startoval až po jedenácté hodině. Třikrát jsem se kvůli tomu rozjížděl, ale na to se nemohu vymlouvat, protože to všichni měli stejné. Dal jsem do toho všechno, ale dneska se to nepovedlo. To se stává,“ řekl po závodě Marek.

Foto: archiv Česká triatlonová asociace