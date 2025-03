Bosonohy připravují cyklostezku do Kohoutovic

Brno, 12. března 2025 – Plánovaná cyklostezka spojující Bosonohy, Kohoutovice a Žebětín se posouvá do další fáze. Po jednáních s majiteli dotčených pozemků se podařilo získat souhlas více než 98 % vlastníků na území Bosonoh. V následujících dnech bude podána žádost o stavební povolení. Cyklostezka by tak mohla být dokončena do poloviny roku 2026.

„Od propojení Bosonoh s ostatními městskými částmi si slibujeme pohodlnou a bezpečnou trasu nejen pro cyklisty, ale i pro pěší. Naši občané dosud neměli možnost, jak se bezpečně na kole dostat mimo městskou část. Dnes musí volit trasu po frekventovaných komunikacích, jako je Stará dálnice nebo ulice Chironova, které pro cyklisty nejsou ideální. Po vybudování cyklostezky se situace zásadně zlepší,“ uvedl starosta MČ Brno-Bosonohy Martin Černý (KDU-ČSL).

Klíčovým úkolem pro realizaci projektu bylo vyjednání souhlasu s majiteli více než 120 zahrádek, přes jejichž pozemky by měla cyklostezka vést. V současné době je na území Bosonoh zajištěno více než 98 % souhlasů, na území Žebětína probíhají poslední jednání.

„Naši úředníci odvedli obrovský kus práce. Během krátké doby jsme zvládli projednat s majiteli všechny dotčené pozemky a dosáhnout významného posunu. V současnosti se řeší proces prodeje jednoho klíčového pozemku, který zabírá největší plochu v trase. Pokud vše půjde podle plánu, stavební povolení bychom chtěli získat ještě letos,“ doplnil starosta Černý.

Na přípravě projektu významně spolupracoval Odbor dopravy Magistrátu města Brna a oddělení cyklistické dopravy, kterým vedení Bosonoh vyjádřilo poděkování za podporu při koordinaci jednotlivých kroků.

„Bez jejich pomoci bychom nemohli postupovat takto rychle. Spolupráce mezi městskými částmi a magistrátem je v takto složitých projektech klíčová,“ dodal Černý.

Celkové náklady na projekt, který propojí tři západní městské části, se odhadují na 30 milionů korun. Po získání stavebního povolení začne proces hledání zhotovitele. Nová cyklostezka nabídne bezpečné propojení Bosonoh s Kohoutovicemi, Žebětínem a Bystrcí a stane se komfortní trasou nejen pro rekreační cyklisty, ale i pro obyvatele, kteří chtějí využít kolo jako dopravní prostředek pro každodenní cesty.

Zdroj: MČ Brno-Bosonohy, foto: ideogram.ai