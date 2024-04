Brno se připojí k evropské síti měst, která podporují cyklistiku

Brno, 8. dubna 2024 - Brněnští radní odsouhlasili, že se Brno přidá k mezinárodní organizaci Cities and Regions for Cyclist. Ta usiluje o přívětivé prostředí pro rozvoj cyklodopravy napříč celou Evropou díky přímé spolupráci zúčastněných měst. Členský poplatek za rok 2024, který ještě mají potvrdit zastupitelé, činí 1 500 eur.

„Iniciativa Cities and Regions for Cyclist klade důraz na vznik nové cyklistické infrastruktury, která bude vytvářet bezpečné a přívětivé podmínky pro cyklisty v urbanizovaných oblastech. Organizace prezentuje cyklistiku jako udržitelný způsob dopravy a vhodnou volnočasovou aktivitu. Se všemi těmito postoji se město Brno ve svých plánech shoduje,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Cities and Regions for Cyclist spadá pod Evropskou cyklistickou federaci, která spolupracuje s evropskými institucemi, vládami i samotnými městy.

Roční platba za členství 1 500 eur zahrnuje nejen podporu a propagaci města, ale i možnosti, jak sdílet příklady dobré praxe s ostatními zúčastněnými městy. Součástí je třeba účast na praktickém workshopu i volný vstup na světovou konferenci o cyklodopravě VeloCity, jíž se pravidelně účastní zástupce Odboru dopravy Magistrátu města Brna.

Jakmile zastupitelé příspěvek na svém zasedání schválí, připojí se Brno k dalším geograficky blízkým členům iniciativy, jako jsou Praha nebo Vídeň.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage