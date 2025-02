Na podporu bikesharingu v Brně půjde letos více peněz

Brno, 6. února 2025 - Obliba bikesharingu v Brně každým rokem roste, a to i díky finanční podpoře města. Proto radní schválili navýšení částky určené na poskytování sdílených kol společnostmi REKOLA Bikesharing a nextbike Czech republic.

Sdílená kola město podporuje od roku 2022, kdy proběhl pilotní projekt podpory. Následně se pomocí rámcové smlouvy na dobu čtyř let (do roku 2026) se dvěma dodavateli – REKOLA Bikesharing, s. r. o., a nextbike Czech republic, s. r. o. – ukotvil funkční model přispívání města na sdílenou cyklistiku. Za loňskou sezonu přibylo na 8 000 uživatelů a uživatelek sdílených kol. S městskou dotací lidé jezdili od března do září, kdy byly vyčerpány prostředky.

„Brno bude i letos dotovat dvě jízdy do 30 minut denně. Zájem o službu sdílených kol se každým rokem zvyšuje o cca 20 %, zároveň se zvyšuje cena služby, což je pochopitelné vzhledem k inflaci. Rozhodli jsme se pro letošní rok zvýšit maximální částku podpory o 20 %. Nově budeme sdílenou cyklistiku dotovat až do částky 4 799 999 korun,“ podotkl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl a dodal: „I letos se začne jezdit s příchodem jara, o přesném termínu budeme včas informovat, vše záleží na počasí. Doufáme, že díky navýšení rozpočtu projektu budou moci lidé jezdit podle podmínek zdarma až do října.“

Částku si poskytovatelé mezi sebe dělí podle počtu vykonaných jízd a nejedná se o sumu, která musí být proplacena. Město se zavazuje, že proplatí jízdy do výše 2,4 milionu korun a veškeré další jízdy na základě rozpočtu, nejvýše však do limitní částky 4 799 999 korun včetně daně.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai