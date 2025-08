Na Ponavě vyroste hala pro dráhovou cyklistiku a atletiku

Brno, 4. srpna 2025 - Příprava nové haly pro dráhovou cyklistiku a atletiku na Ponavě pokračuje. Rada města Brna schválila začátek jednacího řízení bez uveřejnění, z něhož vzejde zhotovitel projektové dokumentace. Víceúčelový areál se zároveň připojí pod nové Národní sportovní centrum, jehož vznik odsouhlasila Národní sportovní agentura. Brno tak získá unikátní komplex, který bude splňovat nejvyšší tréninkové i soutěžní standardy a zařadí se k absolutní republikové špičce.

„Veřejná zakázka zahrnuje zpracování projektové dokumentace na multifunkční halu pro dráhovou cyklistiku a atletiku, a to včetně přilehlého prostranství. Podoba sportoviště má vycházet z vítězného návrhu, který uspěl začátkem roku v architektonické soutěži. Předpokládá se, že dokumentace bude stát 55 500 000 korun bez DPH, přičemž je výslovně uvedeno, že se nepočítá s překročením této částky,“ sdělil náměstek primátorky René Černý.

„Návrh víceúčelové haly na Ponavě vychází z potřeb obou vrcholových klubů, jež ji budou využívat. Objekt se má skládat ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží, zatímco hlavní sportoviště bude v úrovni přízemí. Chybět dále nemají administrativní prostory ani zázemí pro regeneraci a ubytování sportovců. V podzemní části budou jak centrální tréninková plocha, tak i parkovací místa. Co se týče kapacity, hlediště pojme 1 211 diváků,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V souvislosti s přípravou nové haly došlo i k dalšímu podstatnému rozhodnutí. „Národní sportovní agentura schválila žádost města Brna, aby se elitní sportovní areál za Lužánkami stal Národním sportovním centrem. Jeho součástí bude kromě arény pro dráhové cyklisty a atlety také sousední plavecký komplex, jenž disponuje 50metrovým i 25metrovým bazénem, přidruženým fitness zázemím a dalšími špičkovými službami pro sportovce různých disciplín,“ vyzdvihl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Propojením všech zmíněný aspektů Brno získá prvotřídní areál, který nabídne vrcholovým sportovcům z celé republiky perfektní podmínky k tréninkům i soutěžím. „Aktuálně je v Česku pouze sedm Národních sportovních center. Nyní tak vznikne osmé, jež bude jediné svého druhu nejen v Brně, ale i v celém našem regionu. Tím se jeho význam ještě značně umocňuje. Vzhledem k rozložení podpory sportu ze strany státu to zaručuje městu i Jihomoravskému kraji skutečně zásadní posun dopředu,“ doplnil Aberl.

Zhotovitel projektové dokumentace a její výsledná cena vzejdou z jednacího řízení bez uveřejnění do konce letošního roku. Samotná dokumentace by potom měla být hotová na přelomu let 2026 a 2027.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai