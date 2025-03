Masarykova univerzita postaví v Bohunicích novou sportovní halu s atletickým oválem

Brno, 4. března 2025 - V Univerzitním kampusu Bohunice vyroste multifunkční sportovní hala a další venkovní sportoviště. Výstavba víceúčelového sportovního areálu Masarykovy univerzity začne v červnu, hotovo by mělo být do roku 2028. Aktuálně probíhá výběr zhotovitele stavby, předpokládaná cena celého projektu je 330 milionů korun bez DPH.

Nový sportovní areál naváže na stávající infrastrukturu fakulty sportovních studií a bude sloužit nejen sportovní výuce a tělesné výchově. Studující by tak měli mít do tří let k dispozici nejen novou multifunkční sportovní halu, ale také sportoviště pro atletické disciplíny, hřiště pro malou kopanou, streetball, workoutovou plochu a nezbytné hygienické a technické zázemí. Jde o stavbu, jež je v souladu se Strategickým záměrem Masarykovy univerzity a Strategickým rozvojovým projektem „Inovace pro zdravou a bezpečnou společnost“ a která vhodně doplňuje další strategickými projekty v rámci rozvoje Univerzitního kampusu Bohunice.

„Snažíme se udržitelně a odpovědně řídit obnovu, rozvoj a budování univerzitní infrastruktury s cílem zajistit odpovídající a funkční zázemí pro kvalitní výuku, excelentní výzkum a příjemné prostředí pro naše studenty a zaměstnance. Tato infrastruktura není nějaký luxus, ale nutná podmínka pro každou univerzitu, která chce přitáhnout kvalitní uchazeče a podporovat zdravý životní styl. Tento projekt dohání dlouhodobý handicap, který Masarykova univerzita v této oblasti měla, a přinese kvalitní standard odpovídající současným českým podmínkám,“ uvedl rektor Martin Bareš.

Stavba komplexu venkovního sportoviště a multifunkční haly by měla začít v červnu, aktuálně se jedná o výběru zhotovitele stavby. Pro fakultu sportovních studií je zajištění nových venkovních sportovišť nezbytné z důvodu dlouhodobě chybějících prostor a ploch pro výuku, které vyžadují specializované vybavení. „Tato potřeba je opravdu akutní, protože náklady na provoz a reinvestice u některých stávajících sportovišť či nájmy potřebných ploch u jiných zřizovatelů nejsou dlouhodobě udržitelné. Sportovní infrastruktura v podobě nového komplexu bude sloužit nejen k výuce tělesné výchovy všech studujících, ale také k dalším aktivitám podporujícím zdravý životní styl včetně možné spolupráce s místními sportovními kluby cílené na pohyb dětí a mládeže,“ nastínil kvestor Masarykovy univerzity David Póč.

Nový sportovní areál přispěje významným způsobem k rozvoji fakulty sportovních studií, neboť na hřištích, v posilovnách a cvičebních sálech se kromě výuky a vzdělávacích aktivit realizují také pohybové experimenty. Současně se tam sbírají data, která posouvají oblast sportovních věd a zdraví. Přínos projektu je tak pro fakultu i celou univerzitu zásadní hned v několika směrech. „Kromě výuky a výzkumu jde například o sociální rovinu, protože areál bude komunitním místem, kde se budou potkávat studenti všech fakult univerzity i zaměstnanci. Druhou rovinou je zdravotní oblast, protože výzkumy jednoznačně ukazují, že pravidelný pohyb v patřičné intenzitě a frekvenci pozitivně ovlivňuje kognitivní funkce, mezi něž patří například myšlení, paměť, pozornost, a rovněž je zásadní prevencí mnoha civilizačních onemocnění. Poslední rovina zahrnuje tréninkové příležitosti, které infrastruktura nabídne pro trénink dětí, mládeže, elitních sportovců, ale také handicapovaných,“ uzavřel děkan Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity Jan Cacek.

Zdroj: MUNI, Vizualizace: Architektonický ateliér Velehradský