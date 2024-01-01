Hrubá stavba ARENY BRNO je dokončena
Brno, 10. srpna 2025 - Od září roku 2023 panuje za brněnským výstavištěm nebývalý stavební ruch. Do výšky zde roste nová multifunkční hala ARENA BRNO. Nyní dosáhli stavbaři dalšího milníku – hrubá stavba je již téměř hotová. Na oslavu této události byla na střešní konstrukci v úterý 5. srpna upevněna ozdobená májka (glajcha).
„Relativně nedávno, v polovině května, jsme byli svědky toho, jak byl na stavbu haly osazen střešní skelet. Ten byl v následujících týdnech upevněn a nyní je celá konstrukce střechy hotová. Její zakrytí začne v září letošního roku. Tím téměř končí hrubá stavba ARENY BRNO, která již získala svou podobu. Aby se stavbařům i nadále dařilo, umístili jsme na nejvyšší bod haly májku, jak je zvykem,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Tímto symbolickým gestem práce neutichají a stavbaři pokračují v realizaci. „Čeká nás kladení trapézových plechů, následně bude kompletně stavba zastřešena, což s sebou přináší například i instalaci střešních ventilátorů pro odvod tepla a kouře z haly. Tyto práce včetně montáže vzduchotechniky a vytápění již probíhají v pátém podlaží. Zároveň postupně dojde k opláštění objektu. Na úrovni budoucí ledové plochy musí stavbaři ještě dokončit poslední řadu monolitických sloupů, následně provedou montáž prefabrikovaných konstrukcí posledních tribun, které budou dosahovat téměř k centrální ploše haly. Část z nich bude demontovatelná, aby se prostor mohl přizpůsobit různým účelům. Následovat budou práce především uvnitř objektu. Řešíme také intenzivně konečnou podobu interiéru,“ dodal Petr Kratochvíl, předseda představenstva městské společnosti ARENA BRNO.
Zhotovitel na stavbě vyvíjí veškeré úsilí, aby byl projekt dokončen v dohodnutý termín. „I přesto, že je stavba multifunkční haly technologicky velmi náročným projektem, je naší snahou postupovat dle harmonogramu. Uvnitř haly již montujeme sádrokartonové příčky, nainstalovali jsme na střešní konstrukci tepelná čerpadla a pokračujeme v montáži potrubí vody a chlazení,“ upřesnil za společnost HOCHTIEF Petr Slezáček, vedoucí projektového týmu divize Pozemní stavby Morava HOCHTIEF CZ.
Zdroj a foto: TIS MMB
