Práce na výstavbě třetí haly na Vodově probíhají podle plánu

Brno, 25. března 2024 - Od poklepání základního kamene třetí haly pro míčové sporty ve Vodově ulici uběhlo půl roku. Výstavba pokračuje podle plánu a první sportovci by si měli novou halu vyzkoušet již za rok. Práce začaly vytyčením sítí, provedením potřebných demolic, odvozem suti a celkovou přípravou území pro výstavbu.

„Následovalo provedení pilotáže, na kterou navazovaly základy, opěrné stěny a byla usazena retenční nádrž. Dalším z klíčových kroků stavby byla instalace prefabrikovaných železobetonových dílů. Nyní probíhá navážení nosníků střešní konstrukce, které budou postupně usazovány na již existující skelet. Silueta nové budovy je tak již zřetelná,“ přiblížila aktuální stav prací primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Další postup pak představil 1. náměstek primátorky René Černý, který má v gesci investice: „Jakmile bude dokončeno vyzdění a dále opláštění haly modulárním systémem, zahájí se práce v interiéru. Zároveň mezi halami vznikne odpočinková a pochozí terasa s relaxačními prvky. Herní plochu nově vzniklé haly bude možné rozdělit na několik menších hřišť. Současně tak budou moci své tréninky nebo zápasy odehrát házenkáři, futsalisté a florbalisté, možné bude také rozdělení plochy pro volejbal, basketbal a nohejbal.“

Radní pro oblast sportu Tomáš Aberl ocenil, že stavba běží podle plánu: „Pro sportovce z řad brněnských klubů, které již v areálu na Vodově působí, je to dobrá zpráva. Dodržení termínu dokončení stavby je důležité také kvůli pořádání mistrovství světa basketbalistek do 19 let, které se bude v roce 2025 v Brně konat a bude to první velký turnaj v nově vzniklém komplexu tří hal.“

Základní kámen třetí haly pro míčové sporty ve STAREZ ARÉNĚ VODOVA byl slavnostně poklepán 12. září 2023. Investorem stavby je město Brno, zhotovitelem společnost Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, která uspěla ve veřejné zakázce s nabídnutou cenou 89 437 233,77 Kč bez DPH. Stavba má být dokončena za 18 měsíců od jejího zahájení, nyní je tedy ve své třetině. Díky nové hale se významně rozšíří kapacita pro tréninky a zápasy mládeže, zároveň Brno získá možnost pořádat významné mezinárodní sportovní akce. Součástí výstavby je také revitalizace okolí a navýšení počtu parkovacích stání o třicet pět míst.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage