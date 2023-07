Za 18 měsíců vyroste na Vodové nová hala pro míčové sporty

Brno, 27. července 2023 - Brněnští radní 26. července vybrali společnost, která postaví třetí halu pro míčové sporty v areálu Vodova. Ta bude sloužit pro trénink a zápasy mládeže v míčových sportech a umožní i pořádání mezinárodních akcí. „Výstavba třetí haly pro míčové sporty je pro rozvoj brněnského sportu zásadní. V areálu Vodova je o současná sportoviště obrovský zájem a kapacitně už klubům a dalším zájemcům nestačila. Díky nové hale se rozšíří možnosti pro trénink mládeže a především se nám otevře cesta k pořádání mezinárodních mistrovství a dalších významných sportovních akcí,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele třetí haly pro míčové sporty bylo podáno devět nabídek. „Nejvýhodnější nám zaslala společnost MORAVOSTAV Brno, a to s nabídkovou cenou 89 437 233,77 korun bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 118 milionů korun bez DPH, jde tedy o výrazně lepší nabídku, než jsme čekali. Dle schválené smlouvy budou mít stavbaři na realizaci maximálně 18 měsíců. Předpokládáme, že by práce mohly začít v srpnu nebo v září a hotovo by mělo být na začátku roku 2025,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky René Černý.

Jedním z cílů je uspořádat v Brně mistrovství světa v basketbalu juniorek (U19) pro rok 2025 a kadetek (U17) pro rok 2026. „V nové hale budou hrát zápasy a trénovat míčové sporty mládežnické kluby, ale zároveň se tu budou moci konat mezinárodní šampionáty v basketbalu, volejbalu, házené nebo florbalu. Věřím, že zde přespříští rok v červenci budeme hostit první významnou akci, a to mistrovství světa v basketbalu juniorek,“ upřesnil radní města Brna pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Zdroj: TIS MMB