Brno podpoří ženské mistrovství Evropy v basketbalu třemi miliony

Brno, 24. února 2025 - Brno se v letošním roce stane jedním z hlavních měst ženského basketbalu. V červnu se tu odehrají zápasy jedné základní skupiny EuroBasketu. Nejen domácí tým mohou sportovní nadšenci přijít podpořit od 19. do 22. června 2025. Na organizaci vrcholového mezinárodního turnaje přispěje město Brno i finančně.

„Léto bude v Brně basketbalové. Během června se v hale na Vodově odehraje šest zápasů jedné ze základních skupin mistrovství Evropy v ženském basketbalu. Český tým zde proti soupeřkám nastoupí od 19. do 22. června a já věřím, že jim bude fandit co nejvíce lidí. Na pořádání této vrcholné akce přispějeme i finančně, a to třemi miliony korun,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Soupeřky českého týmu budou známy po losování, které se uskuteční 8. března v Řecku. Tato země je společně s Itálií a Německem dalším spolupořadatelem EuroBasketu, jak se toto mistrovství nazývá.

„Mám velkou radost, že se EuroBasket uskuteční v areálu na Vodově, kde se momentálně dokončuje třetí sportovní hala. Basketbalu se v Brně daří delší dobu. Věřím, že si na zápasy našich reprezentantek, z nichž řada hraje právě v metropoli Moravy, najde cestu spousta fandů a že vytvoří nezapomenutelnou atmosféru,“ dodal radní města Brna pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai