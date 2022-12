Brno chce hostit šampionáty mladých basketbalistek

Brno, 4. prosince 2022 - Brněnští radní vzali na vědomí záměr České basketbalové federace zúčastnit se výběrového řízení na pořadatelství MS žen U19 a U17 v basketbalu v letech 2025 a 2026. Šampionáty The FIBA U19 Women´s Basketball World Cup CUP 2025 a The FIBA U17 Women´s Basketball World Cup CUP 2026 jsou projekty v souladu s Koncepcí sportu města Brna 2018–2030 a Strategií Brno 2050. V případě úspěšné kandidatury České basketbalové federace by se v Brně odehrály 2 ze 4 základních skupin a finálová část obou turnajů.

„Brno je město, které sportem žije. Právě proto mě velice těší, že se pokusíme dostat sem hned dva špičkové basketbalové šampionáty. Tento sport zde má nejen silnou popularitu, ale také dlouholetou tradici. Věřím, že kandidatura pro nás dobře dopadne a že se naši fanoušci budou moci těšit na spoustu zajímavých zápasů, v nichž se představí řada budoucích hvězd,“ uvedl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl. Město již vyjádřilo s kandidaturou formální souhlas.

Zdroj: TIS MMB