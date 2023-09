Na Vodově začíná výstavba třetí haly pro míčové sporty

Brno, 18. září 2023 - Krátce po předání staveniště zhotoviteli proběhlo 12. září slavnostní poklepání základního kamene stavby třetí haly pro míčové sporty STAREZ ARÉNY VODOVA. Město Brno jako investor tak významně rozšíří kapacitu pro tréninky a zápasy mládeže, zároveň získá možnost pořádat významné mezinárodní sportovní akce. Hotovo má být za 18 měsíců, na jaře roku 2025.

„V Brně je čím dál více sportovců, a to jak mezi dospělými, tak především mezi dětmi a mládeží. Míčové sporty se stále těší velké popularitě a stávající kapacita na Vodově už nebyla dostatečná. Proto jsme schválili výstavbu třetí haly, která by měla veškerou poptávku ze strany klubů bezpečně pokrýt. Původně měla mít jen tréninkové parametry, když ale Česká republika získala pořadatelství dvou světových basketbalových šampionátů, rozhodli jsme se počátkem letošního roku projekt modifikovat, aby nový objekt odpovídal mezinárodním regulím a byli jsme připraveni takové akce s velkým marketingovým i ekonomickým potenciálem v Brně hostit,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Výstavba má být dokončena na jaře roku 2025, kdy se v Brně bude konat mistrovství světa basketbalistek do 19 let a pravděpodobně i mistrovství Evropy žen v basketbalu. O rok později se u nás představí i kadetky v kategorii do 17 let. Pro takové turnaje má Mezinárodní basketbalová federace požadavek, aby byly k dispozici dvě hrací a dvě tréninkové plochy, což po vybudování nového objektu bude STAREZ ARÉNA VODOVA splňovat,“ doplnil radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Třetí halu staví společnost MORAVOSTAV Brno, který uspěla ve veřejné zakázce s nabídnutou cenou 89 437 233,77 Kč bez DPH. „Budova je padesát pět metrů dlouhá a téměř čtyřicet metrů široká. Prostor bude možné rozdělit na několik menších hřišť. Na podélné ploše budou moci odehrát své zápasy házenkáři, futsalisté a florbalisté, příčně bude možné prostory rozdělit na tři hřiště pro basketbal, volejbal či nohejbal. Práce zahrnují také rekultivaci okolí, úpravu vstupu a příjezdové komunikace z ulice Vodovy a úpravu areálového osvětlení či zpevněných ploch,“ uzavřel 1. náměstek primátorky René Černý, který má v gesci investice.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage