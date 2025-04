Další fáze rekonstrukce Bosonožského náměstí má zelenou

Brno, 9. dubna 2025 - Městské části Brno-Bosonohy se podařilo uspět s žádostí o dotaci na druhou a třetí etapu rekonstrukce Bosonožského náměstí. Na realizaci získá 11 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu zaměřeného na modro-zelenou infrastrukturu. K tomu město Brno přidá dalších 6,5 milionu korun.

„První etapu jsme slavnostně otevřeli loni v červnu. Jednalo se o výraznou proměnu centrální plochy náměstí, úpravu zeleně a novou kašnu. Od začátku jsme ale věděli, že nás čeká ještě hodně práce. Jsem moc rád, že se nám podařilo získat potřebné financování a můžeme pokračovat,“ uvedl starosta MČ Brno-Bosonohy Martin Černý (KDU-ČSL).

Druhá a třetí etapa, jejichž celkové náklady jsou vyčísleny na zhruba 18 milionů korun, navážou na první fázi a dotvoří celkový charakter veřejného prostoru. Celkové náklady na kompletní přeměnu Bosonožského náměstí tak dosáhnou přibližně 33 milionů korun, z čehož se městská část bude podílet částkou 7,8 milionu korun.

Součástí dalších etap bude řada funkčních a zároveň estetických prvků:

retenční nádrž pro záchyt dešťové vody ze střechy základní školy, která bude pomocí gravitačního systému zavlažovat park pod školou,

podzemní kontejnery na tříděný odpad,

nové hřiště pod hasičkou včetně nového přístupového schodiště,

chodník s veřejným osvětlením a nový mlatový povrch s posezením v parku,

nové schody nad parkem, které zároveň poslouží jako pódium pro kulturní akce,

restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a obnovení historické studny v dolní části náměstí.

„Chceme, aby náměstí bylo živým prostorem, který bude sloužit všem generacím. Velmi si vážíme finanční podpory ze strany státu i města Brna, bez které by tento projekt nebyl možný,“ doplnil starosta Černý.

V současnosti se připravují zadávací podmínky pro veřejnou soutěž na zhotovitele. Tu by radnice chtěla uzavřít v červnu, aby práce mohly během letních prázdnin začít. Hotovo by mělo být do května 2026.

Zdroj a foto: MČ Brno-Bosonohy