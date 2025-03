Ulici Orlí čeká úprava dlažby i obnova stromořadí

Brno, 24. března 2025 - Ulice Orlí, v úseku od Masarykovy po Josefskou, projde v blízké době úpravou. Stavbaři zde postupně opraví plynovod, poté přijde na řadu dlažba a na konci bude obnoveno stromořadí. Brno si díky tomu společně s Kanceláří architekta města vyzkouší moderní postupy péče o zeleň v centru. Na ulici v novém hávu se mohou Brňané a návštěvníci těšit po letních prázdninách.

„Orlí je jednou z mála ulic v historickém centru města, kde najdeme souvislejší stromořadí. To ale bohužel neprospívá a stromy zde chřadnou. Tento stav chceme napravit a zároveň k tomu opravit povrchy, které si to také zaslouží. Proto, abychom měli co nejlepší výsledky, spolupracujeme na projektu s Kanceláří architekta města Brna, která se zelení a jejím využitím ve veřejném prostoru systematicky zabývá. Projekt na Orlí bude pilotním, kdy si ověříme možnosti výsadby zeleně v centrální části města, kde k tomu máme velmi limitované podmínky,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Nejdříve bude nutné stávající stromy odstranit, a to ke konci března v době vegetačního klidu. Na místo se poté v květnu přesunou dělníci, kteří tu opraví plynovod soukromé společnosti. O letních prázdninách je vystřídají pracovníci Brněnských komunikací, kteří zde připraví větší prostor pro nové stromy a následně položí kamennou dlažbu. „Ta bude provedena dle Standardu povrchů Městské památkové rezervace Brno, stejně jako na Solniční. Ulice bude světlejší, čistší a reprezentativní. Samozřejmostí budou vodicí prvky pro spoluobčany s handicapem, na místě přibude i nový mobiliář a stojany pro kola,“ doplnil Petr Kratochvíl.

Stromy se v ulici vysadí jako poslední na podzim, aby se dobře ujaly. „Přibude tu 10 kusů beztrnných druhů dřezovců, které jsou odolné vůči městskému prostředí. Každý jedinec bude mít dostatek místa pro kořeny a přístup ke srážkové vodě. Výsadbový prostor bude zvětšený, osázený trvalkami a opatřený plůtkem chránicím výsadby před poškození automobily,“ sdělil ředitel Kanceláře architekta města Brna Jan Tesárek.

V tuto chvíli se odhadují náklady na cca 8,5 milionu Kč. Kromě Orlí se připravuje výměna povrchu i na ulicích Josefská a Minoritská. Začátek prací odhadujeme na letošní nebo příští rok.

Zdroj: TIS MMB, vizualizace: KAM