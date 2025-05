Fryčajova projde kompletní rekonstrukcí, město hledá zhotovitele

Brno, 26. května 2025 - Kompletní rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oprava veřejného osvětlení, přeložky inženýrských sítí i oprava komunikace, chodníků a výsadba zeleně. Ulici Fryčajova v Obřanech čekají dvouleté práce, díky nimž se změní nejen technický charakter sítí, ale také zásobování pitnou vodou a celkový ráz ulice. Radní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele.

Opravy budou probíhat po jednotlivých na sebe navazujících etapách po celé délce Fryčajovy. „Celková rekonstrukce obřanské ulice se pečlivě připravuje dlouhou dobu, vodovodní řad a kanalizace se zde nachází ve velmi špatném stavu. Jedná se o důležitou komunikaci, která napojuje Brno s okolními obcemi, proto jsem velice rád, že se v projektu podařilo práce zkrátit na dva roky. Všechny velké uzavírky s sebou nesou diskomfort pro místní i pro okolní obyvatelstvo. Naší snahou je ale omezení eliminovat, co nejvíce to jde. Pevně věřím, že díky koordinaci prací bude výsledkem krásná a funkční ulice nejen na povrchu, ale i pod zemí,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna René Černý a doplnil: „V případě, že vše půjde podle plánů, měla by rekonstrukce začít během letošního podzimu. Předpokládaná cena zakázky na stavební práce je 382 milionů korun bez DPH. Přesné informace jak o ceně, tak o termínu budeme znát po vybrání zhotovitele.“

Na Fryčajově proběhne rekonstrukce 100 let starého vodovodního řadu a také kanalizace, které jsou dlouhodobě v nevyhovujícím stavu a potřebují generální opravu. Vodovod z roku 1931 má délku 1 668 metrů, součástí bude také obměna jednotlivých přípojek, u vodovodního řadu se jedná o 161 a u kanalizace o 189 přípojek. Nutné bude také přeložit Březovský vodovod, který se nachází na konci ulice ve směru na Bílovice nad Svitavou. I zde je původní potrubí z roku 1912 a délka přeložky je 248 metrů. Kanalizační síť z roku 1935 zde potřebuje zásah v délce 1 426 metrů. Stavbaři obnoví i veřejné osvětlení, zrekonstruují vozovku a chodníky včetně odvodnění za využití modrozelené infrastruktury.

Práce, které začnou za Obřanským mostem a dosáhnou až na kraj ulice – tedy k hranici města Brna – jsou plánovány po etapách, jímž bude vždy předcházet vybudování náhradního zásobování pitnou vodou. Při jednotlivých etapách se bude měnit přístupnost ulice, a to především pro chodce. Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky. „Už nyní spolupracujeme s Brněnskými komunikacemi i Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje na přípravě objízdných tras. Naším cílem je co nejvíce usnadnit přístup převážně lidem, kteří v lokalitě bydlí. Plánujeme zprůjezdnit okolní ulice, aby byl možný blízký příjezd k nemovitostem. Tato lokalita je složitá, protože jediná spádová komunikace je právě Fryčajova. Ostatní budou využívat objízdnou trasu přes Řícmanice, Kanice, Ochoz u Brna a Líšeň,“ nastínil René Černý. Během letních měsíců budou probíhat rekonstrukce na objízdných trasách, například mezi Líšní a Ochozem u Brna, aby byly silnice připraveny na větší provoz.

Podrobnosti o uzavírce a objízdných trasách budou zveřejněny na webu kopemezabrno.cz a na profilech na sociálních sítích @brnomycity.

