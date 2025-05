Na park v Husovicích po proměně dohlíží jeho patronka Marie Restituta

Brno, 5. května 2025 - Po několika měsících prací se otvírá revitalizovaný park v městské části Brno-sever. Nově tu návštěvníci mohou obdivovat sochu blahoslavené Marie Restituty Kafkové, po níž je pojmenován.

„Marie Restituta Kafková byla zařazena do projektu Sochy pro Brno v roce 2019. Následně jsme připravili s kolegy z Odboru kultury architektonicko-výtvarnou soutěž, z níž vzešlo 38 návrhů. Podmínky splňovalo 35 z nich, ty porota posoudila a následně vybrala v únoru roku 2023 vítěze – autorský tým akademického sochaře Radima Hankeho a ateliéru ellement architects. Ocenili jsme především vhodné začlenění do prostoru parku a figurální pojetí díla. Společně s revitalizací parku tak v Brně vzniklo další zajímavé místo, které odkazuje na významnou brněnskou rodačku, která svou odvahou inspiruje dodnes,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Slavnostního odhalení se zúčastnil i brněnský biskup Pavel Konzbul, který sochu Marie Restituty Kafkové požehnal.

Samotnou revitalizaci parku měla na starost městská část Brno-sever. S pracemi na další etapě se začalo v říjnu loňského roku. „Díky projektu týmu architektky Evy Wagnerové byl mj. kultivován vstup do parku z ulic Elgartovy a Rotalovy. Ten je tvořen nízkými, pohodlnými schody doplněnými zděnou konstrukcí. Na ní bude nenápadně, ale stylově vyveden název parku. Nově byl také osazen památník husovických oběti obou světových válek, který materiálově a provedením koresponduje se sochou Restituty. Dbali jsme také o to, aby byl park bezbariérový a přístupný všem. Hlavní pěší cesta, vedoucí z ulice Rotalovy k Provazníkově, je nově tvořena hladkým česaným betonem s vodicí linií pro nevidomé,“ upřesnil místostarosta městské části Brno-sever Martin Glogar.

Novinkou je i úzký dřevěný chodník, který připomíná původní cestu vedoucí k historickému hřbitovu. V rámci projektu byly v parku také vysázeny květiny a stromy. Celkově zde práce vyšly na 10,5 milionu Kč včetně DPH. Technické sítě Brno zde vyměnily veřejné osvětlení za dalšího 1,5 milionu Kč včetně DPH.

Cena za realizaci sochy v Parku Marie Restituty v Brně-Husovicích činila dle nabídky vítězného návrhu

3 267 000 Kč včetně DPH. Soutěž i dohled nad vyhotovením sochy měl na starost Odbor kultury Magistrátu města Brna.

Marie Restituta Kafková

Blahoslavená Marie Restituta Kafková (rozená Helena Kafková) se narodila 1. května 1894 v Husovicích. V roce 1896 se celá její rodina přestěhovala do Vídně, kde Helena posléze vstoupila do kongregace Sester františkánek křesťanské lásky (Sorores Franciscanae a Caritate Christiana, lidově hartmannky) a přijala řeholní jméno Marie Restituta. Byla zdravotní sestrou, působila nejprve na operačním sále řádové nemocnice v Mödlingu a posléze v řádové nemocnici ve Vídni jako vrchní sestra. Po připojení Rakouska k nacistickému Německu se Marie Restituta několikrát dostala do střetu s nacistickými orgány. 18. února 1942 byla přímo na operačním sále zatčena a obviněna z šíření protinacistických materiálů. Dne 30. března 1943 byla popravena. Za blahoslavenou byla prohlášena 21. června 1998.

