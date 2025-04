Měnínská brána se dočká rekonstrukce

Brno, 16. dubna 2025 - Dlouho očekávaná rekonstrukce Měnínské brány byla 14. dubna symbolicky zahájena. Objekt, který spadá pod správu Muzea města Brna, projde rozsáhlými stavebními úpravami, které vrátí stavbě důstojnější vzhled a připraví ji na novou roli – prezentaci stavebního vývoje města.

„K městské historické architektuře a památkám se snažíme přistupovat s precizností a vizí. V posledních letech jsme například po obnově otevřeli Arnoldovu vilu, zpřístupnili Vodojemy Žlutý kopec nebo zachránili kapli sv. Antonína z Padovy a sv. Barbory z Nikomédie v Žabovřeskách. Plánujeme také revitalizaci vily Wittal, kterou jsme svěřili do správy Muzeu města Brna,“ připomněla primátorka města Brna Markéta Vaňková a k dnešní akci dodala: „Další pozoruhodnou stavbou, na kterou je upřena naše pozornost, je Měnínská brána. Její rekonstrukce se postupně připravovala od roku 2021. Po investičním záměru následovalo zpracování projektové dokumentace od společnosti Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno a poté výběr zhotovitele, jímž je firma WELLCO Brno. Plánovaná proměna vrátí poslední z dochovaných součástí středověkého městského opevnění Brna důstojnější vzhled a připraví ji na novou roli, tedy na prezentaci fortifikačního systému města. Zhotovitel by ji měl zvládnout za dva roky.“

Rekonstrukce naváže na generální přestavbu z 80. let minulého století, kdy byla z obytného domu přeměněna na výstavní prostor. „Tehdy byly mimo jiné vloženy nové konstrukce schodiště a výtahu, vyměněna okna či upraveny interiéry. Při současné obnově se zaměříme především na odvlhčení zdiva, návrat k tradičním materiálům i citlivou úpravu fasády, která má stavbě znovu vtisknout charakter pevnostní věže. Nově zřídíme také dřevěná vnitřní schodiště podle historických typologií. Veškeré vnitřní úpravy mají za cíl podtrhnout neutrální, výstavní charakter prostoru. Záchranné práce přinesou také zvýšení komfortu návštěvníků – interiéry projdou úpravami pro lepší orientaci a plynulý pohyb návštěvníků mezi patry, výtah navíc bude přebudován tak, aby umožnil přístup imobilním návštěvníkům. Celkové náklady rekonstrukce jsou vysoutěženy za 27 milionů korun bez DPH,“ sdělila náměstkyně primátorky Karin Podivinská.

„Původní čtyřpatrová věž s hodinami kdysi tvořila výraznou součást městské siluety. Dnes je Měnínská brána jediným hmatatelným svědkem tehdejších fortifikačních ambicí. Po rekonstrukci bude sloužit jako klíčové místo pro novou stálou expozici, která přiblíží vývoj brněnského opevnění od středověkých hradeb až po zánik bastionového pásu,“ dodal ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

V průběhu rekonstrukce se připraví souběžně nová expozice, která bude stát včetně moderního architektonického řešení a vybavení do 4 mil. Kč bez DPH.

„Za naši společnost jsme velmi rádi, že jsme uspěli s naší nabídkou a budeme se takto moci podílet na zpřístupnění další brněnské památky,“ dodává Jan Šenkýř z realizační firmy Wellco Brno.

Dnešní podoba Měnínské brány pochází z období kolem roku 1500 a jde o jedinou dochovanou z pěti městských bran. Do majetku města Brna se dostala koncem 70. let, následně byla zrekonstruována podle projektu architekta Kamila Fuchse, syna Bohuslava Fuchse. Poté byla svěřena do správy Muzeu města Brna, které ji začalo využívat jako výstavní prostor. Vystřídaly se v ní dlouhodobé expozice (Brno a zbraně staletí, 1983–1990; Brána času, 2002–2010; Muzeum hraček, 2010–2020) i krátkodobé výstavy. V lednu 2020 byla Měnínská brána kvůli havarijnímu stavu uzavřena, rekonstrukce se začala připravovat o rok později.

Zdroj a foto: TIS MMB/Muzeum města Brna