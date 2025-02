Měnínskou bránu čeká rekonstrukce, poté nabídne nové výstavy

Brno, 6. února 2025 - Jediná zachovaná městská brána se dočká významné rekonstrukce. Brněnští radní rozhodli o tom, že Měnínskou bránu opraví za 27,4 milionu korun bez DPH firma WELLCO Brno, s. r. o. Prostor tak opět bude moci hostit zajímavé výstavy či sloužit jako muzeum. Hotovo by mělo být v roce 2027.

Kvůli špatnému stavu je Měnínská brána už pět let uzavřena pro veřejnost. To se však má v nedaleké budoucnosti změnit díky rozsáhlé rekonstrukci, která z ní znovu udělá reprezentativní prostor.

„Kompletně se zrenovuje sociální zařízení, vnitřní elektroinstalace či kanalizace objektu. Dále se počítá s výměnou oken a dveří, proběhne úprava schodiště, montáž nového výtahu a vybuduje se bezbariérový přístup. Chystá se i nová požární signalizace, oprava fasády nebo výměna střechy,“ vyjmenoval 1. náměstek primátorky města Brna René Černý. Všechny opravy provede firma WELLCO Brno, s. r. o, za 27 433 411,71 korun bez DPH. Pokud vše půjde podle plánu, mohlo by se otevírat zhruba za dva roky.

„V Měnínské bráně má po rekonstrukci vzniknout trvalá expozice, která zdokumentuje historii opevnění města prostřednictvím multimediálních prvků a dalších moderních technologií. Interaktivní panely by pak mohly doplňovat krátkodobé výstavy o tehdejších zbraních, dobové architektuře nebo jiných tématech,“ dodala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dnešní podoba Měnínské brány pochází z období kolem roku 1500 a jde o jedinou dochovanou z pěti městských bran. Do majetku města Brna se dostala koncem 70. let, následně byla zrekonstruována podle projektu architekta Kamila Fuchse, syna Bohuslava Fuchse. Poté byla svěřena do správy Muzeu města Brna, které ji začalo využívat jako výstavní prostor. Vystřídaly se v ní dlouhodobé expozice (Brno a zbraně staletí, 1983–1990; Brána času, 2002–2010; Muzeum hraček, 2010–2020) i krátkodobé výstavy.

