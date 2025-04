Začíná rekonstrukce cest na brněnském Ústředním hřbitově

Brno, 23. dubna 2025 - Na brněnském Ústředním hřbitově začíná dlouho připravovaná rekonstrukce asfaltových cest. Se začátkem stavby se pojí i změny a omezení pro jeho návštěvníky. Samotné práce začaly 22. dubna. Do té doby si stavbaři na hřbitově zařídili svoje zázemí. V první fázi budou připravovat území na jednotlivé práce, např. demontáž informačních cedulí, přesunutí mobiliáře apod.

„Následovat bude frézování povrchů cest, toto opravdu zasáhne jak pěší, tak motorizované návštěvníky hřbitova. Chtěl bych všechny požádat o trpělivost během rekonstrukce a dodržování pokynů zhotovitele a správce hřbitova,“ řekl náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Filip Chvátal a doplnil: „Rozsah prací v rámci přebudování cestní sítě je největší za dlouhou dobu, ne-li od zahájení fungování Ústředního hřbitova, a samozřejmě si vyžádá velkou dávku shovívavosti. Odměnou pak bude nejen krásně vypadající pohřebiště, ale také ekologicky šetrné řešení krajiny pro další generace.“

Práce budou postupovat po etapách, aby stavbaři narušili chod hřbitova co nejméně. Lidé by se měli k jednotlivým hrobovým místům vždy dostat koridorem pro pěší. Zároveň je nutné počítat s tím, že půjde o prostor stavby – přístup pro lidi s handicapem může být omezený. Pro pohyb na hřbitově bude nutné sledovat informační prvky a cedule. V době hlavních svátků (Velikonoce, Dušičky a Vánoce) bude hřbitov co nejpřístupnější. Stavba by se jich měla dotknout vždy jen v nejmenší možné míře. „V první fázi připravujeme území na jednotlivé práce – patří mezi to demontáž informačních cedulí, přesunutí mobiliáře a další činnosti,“ upřesnil oblastní manažer stavební společnosti Skanska František Chlup.

Celkově by rekonstrukce měla trvat necelé čtyři roky, během nichž se kromě cestní sítě opraví ty inženýrské (plynovod, vodovod, sdělovací a elektrické vedení). Obnovy se dočká i vegetace.

Slavnostní představení projektu se připravuje na červen letošního roku, kde budou prezentovány podrobnosti o rekonstrukci.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai