Ústřední hřbitov získá nové cesty, stromy i retenční nádrže

Brno, 20. června 2025 - Na Ústředním hřbitově v Brně probíhá od letošního dubna největší rekonstrukce od jeho založení. Těžištěm prací je oprava cestní sítě v nejstarší části pohřebiště. Součástí bude také revitalizace zeleně a úprava inženýrských sítí. Takto rozsáhlé práce jsou možné i díky dotaci Evropské unie.

„Se svou výjimečně velkou rozlohou a dlouhou historií patří brněnský Ústřední hřbitov mezi jedinečné zástupce svého druhu v rámci celé republiky. Rekonstrukce se zde připravovala dlouhou dobu a jsem ráda, že se nyní můžeme již dívat, jak práce pokročily. Zachovat pietní prostor hřbitova, který je zároveň památkově chráněn, není jednoduchý úkol, díky intenzivní spolupráci mezi správou hřbitova a zhotovitelem se toto však daří. Práce se tak nedotknou významných svátků. Na Dušičky, Vánoce i Velikonoce bude možné hřbitov navštívit v klidu bez lomozu pracovních strojů. Výsledkem rekonstrukce bude důstojné místo posledního odpočinutí,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Klíčovým záměrem projektu je důraz na podporu modro-zelené infrastruktury. Po zkušenostech se suchem a zároveň povodněmi v minulých letech je zřejmá nutnost změny způsobu hospodaření se srážkovou vodou. Projekt rekonstrukce na ústředním hřbitově v Brně je toho příkladem. Tento hřbitov můžeme považovat za největší brněnskou parkovou plochu, což přináší určitou výzvu, jak zde citlivě skloubit přírodní charakter místa s nezbytnou infrastrukturou. Díky této úpravě dojde nejen k revitalizaci místa a zlepšení stavu zeleně, ale také se zpříjemní pohyb návštěvníků. Tím, že zde v nejstarší části hřbitova využíváme modro-zelená opatření, nastavujeme model, kterým se můžeme inspirovat i při dalších úpravách v budoucnu,“ podotkl ministr životního prostředí Petr Hladík a upřesnil: „Na přírodě blízka opatření se zaměřuje i výzva Operačního programu Životní prostředí, díky které získal projekt podporu ve výši až 95 % způsobilých výdajů."

Původní asfaltové cesty dlouhodobě nevyhovují a brání také správnému a kvalitnímu růstu zeleně, jež je s největším brněnským hřbitovem pevně spjata. Budou tedy nahrazeny propustnými cestami s retenčními trávníky. Nepropustné plochy se zredukují o 61 %, což je maximální množství, aby byly zachovány provozní potřeby hřbitova a také podmínky památkové ochrany. Ve spodní části pohřebiště vzniknou také dvě retenční nádrže, které budou využívány na zálivku zeleně v dobách sucha. Cílem je, aby co nejvíce dešťovky zůstalo na hřbitově a neodváděla se kanalizací pryč. „Součástí projektu je také obnova a kultivace zeleně na hřbitově. Dotkne se to stromořadí, kdy se ošetří stávající stromy. Podél zdi u Jihlavské ulice se vysadí stromy zcela nové, které do budoucna vytvoří obvodovou kulisu hřbitova. Revitalizace se dočká i keřová výsadba,“ nastínil náměstek pro oblast životního prostředí Filip Chvátal a dodal: „Celkovou obnovou projde také čestné pohřebiště města Brna, které tak opět bude vkusným místem posledního odpočinku významných osobností, jež se ve městě narodily.“

„Práce budou trvat tři a půl roku a po nových cestách se na hřbitově projdeme v roce 2029. Nechceme, aby chod hřbitova zcela narušily stavební práce, proto se postupuje po částech – konkrétně jde o pět samostatných etap, které obsáhnou celý prostor nejstarší části pohřebiště,“ vysvětlil první náměstek primátorky města Brna René Černý a doplnil: „O zhotovení rekonstrukce se stará společnost SKANSKA, která vyhrála výběrové řízení na zhotovitele. Celková cena, za niž byl projekt vysoutěžen, činí 276 milionů korun bez DPH. Dotace z evropských fondů pokryje značnou část způsobilých výdajů – nejvýše však 232 milionů korun – a zbylé náklady uhradí město.“ Rekonstrukcí projdou také inženýrské sítě (plynovod, vodovod, sdělovací a elektro vedení). Obnovy se dočká v historické části i veřejné osvětlení včetně rozvodů, které jsou již na hraně životnosti.

Rekonstrukci za Správu hřbitovů města Brna reflektuje její ředitelka Alena Říhová: „Postupnou obnovu zařízení na ústředním hřbitově vnímáme jednoznačně pozitivně. Nedávná rekonstrukce obřadní síně od architektů Bohuslava Fuchse a Josefa Poláška významně ovlivnila pietu místa. Jsem přesvědčena, že kultivace cestní sítě je dalším krokem k reprezentativnímu vzhledu největšího a nejdůležitějšího brněnského hřbitova, který je zároveň památkově chráněný.“

„Od dubna intenzivně pracujeme především v prostorách čestného kruhu, v okolí obřadní síně a postupně v mnoha dalších částech hřbitova. Pokládáme vodovodní potrubí, pracujeme na výstavbě kanalizace, drenážním potrubí, odstraňujeme staré asfaltové vrstvy cest a v současnosti jsme zahájili vrtání zápor u budoucích retenčních nádrží. Jde o největší výkopové práce na projektu, které zahrnují i výraznější bezpečnostní opatření. Všechny práce provádíme s maximální šetrností vůči životnímu prostředí a koordinujeme je tak, aby co nejméně omezily návštěvníky hřbitova. Věříme, že určitý diskomfort, který stavba přináší, bude ve finále vykoupen krásným pietním prostorem s novými cestami, bohatou zelení a systémem šetrného hospodaření se srážkovou vodou,“ uvedl oblastní manažer společnosti Skanska František Chlup.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai