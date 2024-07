Na rekonstrukci cest na Ústředním hřbitově získá Brno přes 200 milionů od státu

Brno, 26. července 2024 - Léta připravovaný projekt rekonstrukce cest na Ústředním hřbitově, který povede i k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou, se blíží do finále. Na práce se podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která pokryje většinu způsobilých výdajů – podle podané žádosti by to mělo být více než 200 milionů korun.

Cílem projektu je zrekonstruovat cestní síť na Ústředním hřbitově tak, aby bylo zároveň možné srážkovou vodu zadržovat v místě jejího dopadu a aby byla primárně přiváděna k místní vegetaci. Nepropustné plochy tak budou zredukovány o 61 %.

„Většího omezení u zpevněných povrchů už dosáhnout nejde, protože jinak by to už narazilo jednak na provozní potřeby hřbitova, jednak na jeho památkovou ochranu. V každém případě se výrazně zlepší hospodaření se srážkovou vodou. Teď jí velké množství skončí hned v kanalizaci, ale nově bude rovnou odváděna k okolní vegetaci, hlavně stromům, a nadbytečná voda poté pomocí sběrného potrubí do retenční nádrže. Jako závlahu ji tak využijeme i později,“ popsal náměstek pro oblast životního prostředí Filip Chvátal.

„Na Ústředním hřbitově taky žije spousta ptactva nebo drobných živočichů a i pro ně se životní podmínky zlepší. Stávající řešení cestní sítě výrazně zvyšuje teplotu i prašnost, kdežto nové řešení přispěje ke snižování obojího,“ dodal Chvátal.

Radní se dnes zabývali rozhodnutím o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 401 milionů Kč (s DPH), z toho způsobilé výdaje činí 244 milionů (s DPH). Podpora se předpokládá ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, tedy cca 232 milionů. Zbytek (cca 169 milionů korun) dofinancuje město.

Město aktuálně vybírá pro stavbu zhotovitele. Po podepsání smlouvy budou výše uvedené údaje o výdajích aktualizovány. Výše dotace se tak může změnit v závislosti na výši způsobilých výdajů.

Hotovo by podle předpokladů mělo být v roce 2029.

