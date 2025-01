SKANSKA za více než čtvrt miliardy korun opraví cesty na Ústředním hřbitově

Brno, 20. prosince 2024 - Oprava cest, zlepšení hospodaření s dešťovou vodou, obnova vegetace a mnoho dalšího je součástí připravované rekonstrukce na Ústředním hřbitově města Brna. Nyní už známe zhotovitele tohoto projektu. Vítězem veřejné zakázky se stala společnost SKANSKA. Brněnští radní schválili uzavření smlouvy s touto společností.

Cílem rekonstrukce je především oprava cestní sítě na Ústředním hřbitově. „Opravy se dotknou nejen stávajících asfaltových cest. Společnost SKANSKA, která vyhrála výběrové řízení na zhotovitele, se zaměří také na zbudování modro-zelené infrastruktury. Jednat se bude o retenční nádrže na vodu, která se využije pro zálivku. Velkou pozornost věnujeme i přirozenému zasakování do okolní vegetace, dosud totiž většina dešťové vody stékala do kanalizace,“ popsal náměstek primátorky města Brna pro oblast životního prostředí Filip Chvátal a dodal: „Chystá se také obnova a úprava vegetace. Dotkne se to i stromořadí, v nichž stromy prosychají; škody způsobilo i počasí v září. Podél zdi u Jihlavské ulice se vysadí zcela nové stromy, které do budoucna vytvoří obvodovou kulisu hřbitova.“

Práce by měly trvat necelé čtyři roky od předání staveniště, což nastane během ledna 2025. „Nechceme, aby stavební dění zcela narušilo chod hřbitova, proto bude vše postupovat po částech. Celkem půjde o pět etap, přičemž se bude pracovat ve vybraném prostoru a následně se pracovníci posunou dále. Stavba se nedotkne ani významných svátků, ať už jde o Dušičky, Vánoce, nebo Velikonoce. Po nových cestách bychom se měli projít v roce 2029,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Součástí projektu je také rekonstrukce inženýrských sítí (plynovod, vodovod, sdělovací a elektrické vedení). Celkově by se plocha nepropustných povrchů mohla zredukovat o 61 procent. Zbylé cesty je nutné zachovat zpevněné kvůli požadavkům památkové ochrany a provozním potřebám hřbitova. Opraví se i veřejné osvětlení. Obnova zeleně i cestiček čeká také čestné pohřebiště.

Rekonstrukce na Ústředním hřbitově bude financována z více zdrojů. „Město získalo na tento projekt podporu z Operačního programu Životní prostředí, která pokryje 95 % způsobilých výdajů. Dle rozhodnutí o jejím poskytnutí bude dotace v maximální výši 232 milionů korun. Skutečná výše podpory bude však odpovídat vynaloženým a certifikovaným výdajům. Celková cena, za niž byl projekt vysoutěžen, činí 276 milionů korun bez DPH,“ dodal náměstek primátorky města Brna pro oblast investic René Černý.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ideogram.ai