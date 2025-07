Opravy Černovické ulice končí, v pátek 18. července ji silničáři otevřou

Brno, 17. července 2025 – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje v těchto dnech dokončuje opravy silnice v silně frekventované Černovické ulici v Brně. Jedná se o směrově rozdělenou čtyřpruhovou komunikaci, což umožnilo provádění prací po polovinách, při zachování provozu v režimu 1+1. Nový povrch, včetně dalších stavebních objektů byl realizován v levém jízdním pásu, a to v úseku od mostu přes Svitavu po ulici Hněvkovského. Plný dopravní provoz tu bude spuštěn v pátek 18. července.

„Navazovali jsme na práce z loňského roku, kdy byl kompletně rekonstruován pravý jízdní pás ve směru od Černovic do Komárova. V levých jízdních pruzích byl položen nový asfaltový kryt. Pravé jízdní pásy ale vykazovaly daleko větší poškození a silničáři tu byli nuceni vyměnit celou konstrukci vozovky. Současně byly obnoveny chodníky a kompletně byla přebudována křižovatka Tuháčkova – Lomená, kde se instalovaly nové semafory,“ uvedl první náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu a sport Jiří Crha.

¨

Celá stavba začínala před rokem I. etapou, do konce roku 2024 silničáři opravovali protisměrné jízdní pruhy, i v tomto úseku byly vyměněny uliční vpusti, osazeny nové obrubníky, zbudovaly se nové chodníky, včetně nové protihlukové stěny u základní školy, upraveny byly vjezdy do místních komunikací a staré autobusové zastávky nahradily nové.

„Obě realizace probíhaly podle plánu, s tím, že tu právě finalizovanou, dokončujeme s několikatýdenním předstihem. Snažili jsme se co nejméně omezovat dopravní provoz, o čemž svědčí například křižovatka ulic Lomená x Černovická, která byla do poslední možné chvíle průjezdná a rovněž celá výstavba byla rozdělena do dvou etap, aby byl opravovaný úsek dopravně dostupný alespoň v jedné části vozovky. Taktéž bych rád poděkoval za trpělivost všem občanům a řidičům, kteří po dobu výstavby byli nuceni procházet či projíždět opravovaným úsekem.“ doplnil za zhotovitele společnosti STRABAG stavbyvedoucí Lukáš Urbánek.

„Obě etapy přišly dohromady na téměř 60 milionů korun. Rádi bychom s opravou této komunikace pokračovali v dalších úsecích, které začínáme připravovat. Kdy se do stavebních prací případně pustíme, bude záležet na tom, zda se podaří zajistit jejich finanční krytí,“ uzavřel náměstek Crha.

Zdroj a foto: SÚS JMK