Stavbaři v Brně letos opraví silnice, mosty i tramvajové tratě

Brno, 27. února 2025 - Stavební sezona začne v letošním roce brzy. Do oprav komunikací, mostů, inženýrských sítí a tramvajových a dalších tratí se pustí investoři s příchodem jarního počasí. Důležité investiční akce, které budou mít vliv na dopravu a život ve městě, koordinuje magistrát se všemi správci.

„Stejně jako v předchozích letech nás čekají důležité opravy a rekonstrukce silnic, mostů, vodovodů, kanalizací a dalších sítí. Bez nich by město nemohlo dobře fungovat, často jsou to investice dlouhodobě plánované, které nesnesou odkladu. Společně se všemi správci a investory se snažíme, aby se práce co možná nejlépe koordinovaly, aby se k opravám na jedné ulici přidali další správci sítí. Snažíme se tak minimalizovat negativní dopady na místní obyvatele, dopravce, cestující MHD a všechny ostatní,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Snahou města je dohnat deficit rekonstrukcí a výstavby inženýrských sítí, do kterých se v minulých desetiletích neinvestovalo tolik, kolik bylo potřeba. V některých místech jsou vodovody či kanalizace položeny před více než sto lety. Tyto staré sítě nahrazujeme novými, zajišťujeme jejich bezproblémový provoz a předcházíme tak jejich případným poruchám.

„Pokud někde k rekonstrukci dochází, tak oslovujeme i ostatní správce sítí, zda v daném místě nepotřebují něco opravit nebo doplnit. Díky tomu sdružujeme v rámci jedné stavby vícero projektů, aby byl dopad na okolí co možná nejmenší. V některých případech, kdy je lokalita zatížena množstvím prací, se snažíme některé projekty posunout v čase, aby se nekumulovaly a spíše na sebe logicky navazovaly,“ upřesnil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl a doplnil: „Důležitou součástí prováděných rekonstrukcí ulic nebo tramvajových tratí jsou opatření, která mají za cíl tišší provoz a zajištění bezpečnějšího prostředí pro všechny účastníky silničního provozu. Vždy také vyhodnocujeme možnosti zavedení nových cykloopatření. Letošní tramvajové výluky směřujeme na období až po konci letního semestru, další omezení se snažíme co nejvíce eliminovat a časově krátit. Rád bych přes to všechno poprosil řidiče, cestující a další účastníky provozu o trpělivost a pochopení.“

Kounicova

Stavbaři tu od 3. března začnou pracovat na opravě vodovodu. Ten zde vede především pod chodníkem. Následovat budou práce na plynovodu. Od 18. května se přidá dopravní podnik s rekonstrukcí tramvajové tratě, vodaři v koordinaci s nimi vymění starou kanalizaci, která se nachází pod tramvajovým tělesem. Kromě toho tu vznikne také nová zastávka MHD pro trolejbus u Moravské zemské knihovny, zbuduje se nová cyklostezka. Aktuální informace najdete zde. Většina prací by měla být hotová do konce prázdnin, v září se pak dokončí opravy chodníků.

Velký městský okruh

V rámci výstavby velkého městského okruhu budou stavbaři dokončovat práce na Bauerově, Tomkově náměstí a Rokytově i na Žabovřeské. V prvně jmenovaném úseku se pracuje na kanalizaci. Realizace probíhá až nyní, a to z důvodu koordinace s dalšími záměry v lokalitě a nutnosti návaznosti na vybudování nových vstupů z ulice Křížkovského. Hotovo by mělo být na konci května.

Hlinky

V úseku ulice od Lipové po Veletržní se bude od června opravovat více než 100 let starý vodovod. Je potřeba počítat s omezeními především pro chodce a parkující. Po skončení prací tu přibydou cykloopatření. Do budoucna město naváže i opravou ulice Veletržní – díky tomu bude nové celé propojení Mendlova náměstí s veletrhy.

Tunely Pisárky a Hlinky

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) obnoví technologie v Pisáreckém tunelu, a to v termínu od 21. července do 20. září 2025. Stejná situace bude i v blízkém tunelu Hlinky. Opravy jsou nutné pro zajištění bezpečného provozu v těchto vytížených dopravních objektech.

Dálnice D1

V polovině dubna 2025 otevře ŘSD šestipruhové uspořádání dálnice D1 v Brně mezi kilometry 194 a 196. Dalším úsekem na téže dálnici, kde se plánuje rozšíření v této sezoně, je mimoúrovňová křižovatka v městské části Brno-jih, km 196 na spojení dálnic D1 a D2. Zahájení prací ŘSD plánuje na druhou polovinu roku. Zkapacitnění dálnice přinese řidičům výrazně plynulejší a bezpečnější provoz. Na podzim se chystá oprava povrchu vozovky na vybraných úsecích dálnice D1 v km 198–211, včetně odpočívky Brněnské Ivanovice. Práce by neměly trvat déle než 35 dní. Přesný termín Ředitelství silnic a dálnic dopřesní před začátkem akce.

Dolnopolní, Karlova, Světlá a Vrbí

S dokončováním prací na Tomkově náměstí a Rokytově dojde během jarních měsíců k opravám několika přilehlých ulic, které byly v době stavby tohoto úseku VMO zatíženy provozem stavebních strojů a odkloněnou dopravou.

Svatoplukova, Rokytova

Při opravě povrchů na Svatoplukově a Rokytově se bude postupovat tak, aby na sebe jednotlivé ulice navazovaly.

Fryčajova

Oprava stoletého vodovodu, kanalizace, plynovodu a dalších sítí by měla začít během podzimu. Úpravy se dočká samotná komunikace, chodníky, ošetří se i zeleň. Objízdné trasy pro místní a obyvatele okolních obcí povedou přes Líšeň, Ochoz u Brna a Kanice.

Poříčí

Práce na protipovodňových opatřeních na Poříčí by měly částečně skončit na konci dubna. Poté se Ředitelství silnic a dálnic společně s městem připraví na odstranění vlečky a opraví na silnici také povrchy. Hotovo by mělo být do konce roku.

Šámalova, Zábrdovická

Od loňského léta pracuje město s Novou Zbrojovkou na rozšíření ulice Šámalova v úseku mezi Zábrdovickou a Lazaretní. Bude se jednat o jednu z hlavních přístupových cest do nové čtvrti. Na přilehlé Zábrdovické začala rekonstrukce tramvajové trati, a to od Vojenské nemocnice po železniční most Bubeníčkova. Úplná výluka tramvají zde bude také probíhat od 18. května. Po skončení prací dopravního podniku bude modernizovaná trať tišší, což ocení především lidé, kteří tu bydlí nebo pracují. Na Šámalově ulici dojde také k rozšíření vozovky pod železničním mostem, a to v termínu od konce února do května 2025.

Železniční most Bubeníčkova

Správa železnic bude opravovat samotný most, práce si vyžádají uzavírku pro veškerou dopravu také od 18. května. Průjezd tramvají by měl být obnoven na konci letošního srpna. Celkově bude rekonstrukce trvat do června 2027.

Markéty Kuncové

V dubnu začne realizace dlouho připravovaného prodloužení ulice Markéty Kuncové. Dojde k výstavbě další propojky pro nově vznikající čtvrť v areálu bývalé Zbrojovky. Ulice bude uzavřena od křižovatky se Skopalíkovou.

Údolní

Pokračují také práce na rekonstrukci ulice Údolní. Snahou zhotovitele a města je dokončení prací do konce roku 2025. Vše bude záležet na aktuálních podmínkách na staveništi. Ulice bude zelenější díky nově vysázeným stromům, přibydou zde cykloopatření a také sdílená zóna u parku na Obilním trhu.

Viadukt u hlavního nádraží

Práce železničářů na památkově chráněném mostě si vyžádají úplnou uzavírku dopravy pod viaduktem s výjimkou tramvají, a to od 25. března. K tomu se přidá i město a opraví zde kanalizaci. Částečně lze práce očekávat i v křižovatce Křenová × Koliště. Hotovo by mělo být na konci letních prázdnin 2025.

Vídeňská

Tramvajová trať se bude opravovat v úseku Bohunická – Moravanské lány – Smyčka Modřice. Oprava začne 18. května. Součástí projektu je kompletní modernizace tramvajového svršku, sanace podloží, odvodnění nebo úprava nástupišť na bezbariérová. Bude zde zcela nový systém trolejového vedení, takzvaná řetězovka. Tyto úpravy umožní zvýšení traťové rychlosti vozů v daném úseku a tím i zkrácení dojezdových časů. ŘSD na této komunikaci připravuje rekonstrukci povrchů, avšak pouze lokálně.

Dornych

Práce na výstavbě polyfunkčního komplexu na Dornychu budou omezovat provoz na ulicích Úzká a Uhelná, a to především o prázdninách.

Mosty Otakara Ševčíka

V souvislosti s ukončením opravy mostů Otakara Ševčíka (v červnu 2025) opraví ŘSD i objízdné trasy – jedná se o části ulic Ostravská a Olomoucká v úseku Ostravská–Tržní.

Kníničská, Stará dálnice

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) také připravuje na přelom jara a léta opravu povrchů komunikace Kníničské a dokončení Staré dálnice.

Černovická

Druhá polovina silnice mezi Hněvkovského a Černovickým nábřežím se bude opravovat od 3. března. Jedná se o rekonstrukci povrchů silnice. Doprava povede v režimu 1+1 po druhé polovině komunikace.

Jihlavská

Teplárny Brno se intenzivně připravují na jarní měsíce a zahájení stavby horkovodního napáječe v ulici Jihlavská, a to pro napojení oblasti Bohunic, Starého Lískovce a Západní brány. Na této ulici se plánuje i oprava povrchů, a to ve dvou úsecích: Jemelkova–Pražská a Heršpická–Vídeňská.

Okružní křižovatka Bedřichovická–Hviezdoslavova–Holzova

Dokončovací práce při rozšíření kruhového objezdu. Hotovo by mělo být na jaře 2025. Společnost BKOM bude budovat nové chodníky, zastávku MHD a ostrůvek.

Telematika

V průběhu roku budou pokračovat práce na zlepšování telematiky ve městě. Semafory se budou modernizovat na několika křižovatkách (Olomoucká–Cornovova, Jana Babáka–Tábor (přechod J. Babáka), Kounicova–Šumavská, Sportovní–Rybníček (přechod), Štefánikova–Domažlická, Heršpická–Jihlavská).

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai